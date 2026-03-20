Acertado com o Bahia, Alejo Véliz tem início discreto na temporada

Números de Véliz ficam abaixo dos atacantes do Bahia - Foto: Reprodução / Fotobaires

Contratado pelo Esporte Clube Bahia por cinco temporadas, o atacante Alejo Véliz só irá se apresentar ao clube em julho, quando se juntará ao elenco no CT Evaristo de Macedo. Adquirido junto ao Tottenham, da Inglaterra, por cerca de 9 milhões de euros (R$ 55 milhões), o argentino permanece no Rosario Central até o meio do ano, onde cumpre período de empréstimo.

Apesar da alta expectativa criada em torno de sua chegada, o início de temporada do jogador não tem sido animador. Em 2026, Véliz soma apenas dois gols — marcados contra Racing Club e Sportivo Belgrano — e ainda não distribuiu assistências.

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No último sábado, 14, o atacante chegou ao décimo jogo na temporada, na vitória do Rosario Central por 2 a 1 sobre o Banfield, pelo Campeonato Argentino, mas voltou a passar em branco. Ao todo, ele deixou de marcar em oito das dez partidas disputadas neste ano.

Números de Véliz ficam abaixo dos atacantes do Bahia

Os números do argentino, inclusive, ficam abaixo dos atuais atacantes do Bahia. Artilheiro da equipe na temporada, Willian José já marcou seis vezes e contribuiu com duas assistências em 12 jogos. Já Everaldo, considerado o reserva imediato, tem dois gols — mesmo número de Véliz —, mas soma duas assistências e atuou em apenas oito partidas. O jovem Dell, por sua vez, registra quatro gols em 13 aparições.

Confira:

Alejo Véliz: 10 jogos / 2 gols

Willian José: 12 jogos / 6 gols / 2 assistências

Everaldo: 8 jogos / 2 gols / 2 assistências

Dell: 13 jogos / 4 gols

O começo de temporada pouco animador do atacante argentino coloca uma “pulga atrás da orelha” da torcida azul, vermelha e branca, já que grande parte dos tricolores deposita em Alejo Véliz a expectativa de resolver os problemas no ataque.

Isso porque Willian José — ainda que com bons números — e Everaldo são constantemente questionados, enquanto Dell ainda é muito jovem (17 anos) para assumir a posição.

O que o Tottenham viu em Alejo Véliz?

Para entender a aposta de R$ 55 milhões do Bahia, é preciso voltar a agosto de 2023, quando o gigante inglês Tottenham desembolsou cerca de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação da época) pelo atacante de apenas 19 anos. O motivo? Uma explosão de gols na Argentina.

Véliz não era apenas uma promessa; ele era uma realidade no Rosario Central. Em 2022, o jovem marcou 8 gols em 34 jogos. Mas foi em 2023 que ele chamou a atenção do mundo: foram 11 gols em apenas 24 partidas, uma média impressionante que convenceu os ingleses a assinarem um contrato longo, até 2029. O Tottenham viu nele o faro de gol que o Bahia espera reencontrar em julho.