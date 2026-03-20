INVICTO!
Bahia defende tabu impressionante contra o Remo no Brasileirão
Tricolor defende invencibilidade histórica diante do Remo na Série A após mais de 30 anos sem confronto
Por Téo Mazzoni
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Contra o Remo, neste domingo, 22, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 16h, o Esporte Clube Bahia vai tentar manter de pé um tabu histórico.
O Esquadrão nunca perdeu para o Remo na história da Série A do Brasileirão. Ao todo, as equipes já se enfrentaram sete vezes na elite do futebol brasileiro, com três triunfos tricolores e quatro empates.
No entanto, é importante destacar que o confronto entre os clubes não acontece na primeira divisão há mais de 30 anos. O último duelo foi realizado em 1994 — ano da última participação do Remo na Série A antes da atual edição. Na ocasião, o Bahia venceu por 1 a 0.
Confira o retrospecto do confronto na Série A:
- Bahia 1 x 0 Remo / 1994 – Brasileirão
- Remo 1 x 1 Bahia / 1994 – Brasileirão
- Remo 1 x 1 Bahia / 1980 – Brasileirão
- Bahia 1 x 0 Remo / 1979 – Brasileirão
- Bahia 3 x 1 Remo / 1976 – Brasileirão
- Bahia 1 x 1 Remo / 1974 – Brasileirão
- Bahia 1 x 1 Remo / 1972 – Brasileirão
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Além de nunca ter perdido para o adversário na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Bahia também possui amplo domínio no retrospecto geral do confronto. Em 13 partidas disputadas ao longo da história, o Tricolor de Aço venceu sete, sofreu apenas uma derrota e registrou cinco empates.
No entanto, assim como no Brasileirão, o último encontro entre as equipes também já faz bastante tempo. Bahia e Remo não se enfrentam desde 2012, quando, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Tricolor venceu por 4 a 0, após ter perdido o jogo de ida por 2 a 1 — resultado que marcou a primeira derrota para o clube paraense na história do confronto — e garantiu a classificação no torneio.
Resumo do Confronto Bahia vs Remo
- O Bahia nunca perdeu para o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 4 empates.
- O último jogo entre ambos na Série A ocorreu em 1994, quando o Bahia venceu por 1 a 0.
- Bahia e Remo não se enfrentam na primeira divisão há mais de 30 anos, o que torna o jogo ainda mais interessante.
- No histórico geral, Bahia venceu 7 vezes, perdeu apenas uma e empatou 5 vezes contra o Remo.
- Vale lembrar que o último duelo entre eles foi em 2012, na Copa do Brasil, com vitória do Bahia por 4 a 0.
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