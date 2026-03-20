Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVICTO!

Bahia defende tabu impressionante contra o Remo no Brasileirão

Tricolor defende invencibilidade histórica diante do Remo na Série A após mais de 30 anos sem confronto

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/03/2026 - 8:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia reencontra o Remo e coloca tabu histórico em jogo na Série A
Bahia reencontra o Remo e coloca tabu histórico em jogo na Série A -

Contra o Remo, neste domingo, 22, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 16h, o Esporte Clube Bahia vai tentar manter de pé um tabu histórico.

O Esquadrão nunca perdeu para o Remo na história da Série A do Brasileirão. Ao todo, as equipes já se enfrentaram sete vezes na elite do futebol brasileiro, com três triunfos tricolores e quatro empates.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, é importante destacar que o confronto entre os clubes não acontece na primeira divisão há mais de 30 anos. O último duelo foi realizado em 1994 — ano da última participação do Remo na Série A antes da atual edição. Na ocasião, o Bahia venceu por 1 a 0.

Confira o retrospecto do confronto na Série A:

  • Bahia 1 x 0 Remo / 1994 – Brasileirão
  • Remo 1 x 1 Bahia / 1994 – Brasileirão
  • Remo 1 x 1 Bahia / 1980 – Brasileirão
  • Bahia 1 x 0 Remo / 1979 – Brasileirão
  • Bahia 3 x 1 Remo / 1976 – Brasileirão
  • Bahia 1 x 1 Remo / 1974 – Brasileirão
  • Bahia 1 x 1 Remo / 1972 – Brasileirão

Leia Também:

Remo x Bahia: Ceni e Condé reeditam rivalidade histórica do BaVi
Líder virtual? Bahia é o clube com melhor aproveitamento na Série A
Rogério Ceni perde opção de ataque para jogo do Bahia contra o Remo

Além de nunca ter perdido para o adversário na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Bahia também possui amplo domínio no retrospecto geral do confronto. Em 13 partidas disputadas ao longo da história, o Tricolor de Aço venceu sete, sofreu apenas uma derrota e registrou cinco empates.

No entanto, assim como no Brasileirão, o último encontro entre as equipes também já faz bastante tempo. Bahia e Remo não se enfrentam desde 2012, quando, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Tricolor venceu por 4 a 0, após ter perdido o jogo de ida por 2 a 1 — resultado que marcou a primeira derrota para o clube paraense na história do confronto — e garantiu a classificação no torneio.

Bahia 4 a 0 Remo na Copa do Brasil de 2012
Bahia 4 a 0 Remo na Copa do Brasil de 2012 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação
Resumo

Resumo do Confronto Bahia vs Remo

  • O Bahia nunca perdeu para o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 4 empates.
  • O último jogo entre ambos na Série A ocorreu em 1994, quando o Bahia venceu por 1 a 0.
  • Bahia e Remo não se enfrentam na primeira divisão há mais de 30 anos, o que torna o jogo ainda mais interessante.
  • No histórico geral, Bahia venceu 7 vezes, perdeu apenas uma e empatou 5 vezes contra o Remo.
  • Vale lembrar que o último duelo entre eles foi em 2012, na Copa do Brasil, com vitória do Bahia por 4 a 0.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Remo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia reencontra o Remo e coloca tabu histórico em jogo na Série A
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Bahia reencontra o Remo e coloca tabu histórico em jogo na Série A
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Bahia reencontra o Remo e coloca tabu histórico em jogo na Série A
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Bahia reencontra o Remo e coloca tabu histórico em jogo na Série A
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x