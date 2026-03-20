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A UM PASSO DA HISTÓRIA

Bahia pode bater recorde histórico no Brasileirão contra o Remo

Tricolor pode alcançar quarta vitória seguida fora de casa e atingir marca inédita na história da Série A

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/03/2026 - 9:13 h

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Bahia pode alcançar marca inédita fora de casa
Bahia pode alcançar marca inédita fora de casa -

O Esporte Clube Bahia está a um único triunfo de fazer história no Campeonato Brasileiro. Se vencer o Remo neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada da competição, o Tricolor vai alcançar a quarta vitória consecutiva fora de casa na atual edição do Brasileirão.

No entanto, o detalhe é que, nunca, na história, o Esquadrão conquistou quatro triunfos consecutivos longe de seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro unificado (1959–2026). Portanto, se vencer o clube nortista, contra o qual detém um tabu histórico no Brasileirão, o Bahia registrará um novo recorde.

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Atualmente, o Tricolor de Aço soma três vitórias consecutivas fora da Arena Fonte Nova — feito inédito para o clube no formato por pontos corridos, vigente desde 2003, e que não acontecia na competição desde 1987, há quase 40 anos.

A sequência atual inclui triunfos sobre Corinthians, Vasco e, mais recentemente, o Internacional, no último domingo, 15. Ao longo da história, o Esquadrão já alcançou três vitórias seguidas como visitante em sete ocasiões, considerando também sequências entre diferentes edições do Campeonato Brasileiro.

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Reencontro entre Rogério Ceni e Léo Condé

No duelo deste domingo, os técnicos Rogério Ceni e Léo Condé escreverão mais um capítulo de um confronto marcado pela rivalidade do clássico BaVi. A partida marcará o 9º encontro entre os treinadores, com vantagem para o comandante tricolor: são três vitórias de Ceni, contra duas de Condé, além de três empates.

Qual é a importância da partida entre Bahia e Remo?

A partida é crucial para o Esporte Clube Bahia, pois, se vencer, o time fará história ao conquistar sua quarta vitória consecutiva fora de casa no Campeonato Brasileiro, algo inédito em sua trajetória na Série A.

Há quanto tempo o Bahia não vence três partidas seguidas fora de casa?

O Bahia não conseguia vencer três partidas seguidas como visitante desde 1987, e essa é a primeira vez que acontece desde a implementação do formato por pontos corridos em 2003.

Quem são os técnicos envolvidos na partida e qual a história deles?

Os técnicos Rogério Ceni e Léo Condé se enfrentarão pela nona vez, com Ceni liderando o histórico com três vitórias contra duas de Condé, além de três empates.

Qual é o tabu histórico do Bahia contra o Remo?

O Bahia nunca perdeu para o Remo na história da Série A do Campeonato Brasileiro

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Remo

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