A UM PASSO DA HISTÓRIA
Bahia pode bater recorde histórico no Brasileirão contra o Remo
Tricolor pode alcançar quarta vitória seguida fora de casa e atingir marca inédita na história da Série A
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
O Esporte Clube Bahia está a um único triunfo de fazer história no Campeonato Brasileiro. Se vencer o Remo neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada da competição, o Tricolor vai alcançar a quarta vitória consecutiva fora de casa na atual edição do Brasileirão.
No entanto, o detalhe é que, nunca, na história, o Esquadrão conquistou quatro triunfos consecutivos longe de seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro unificado (1959–2026). Portanto, se vencer o clube nortista, contra o qual detém um tabu histórico no Brasileirão, o Bahia registrará um novo recorde.
Atualmente, o Tricolor de Aço soma três vitórias consecutivas fora da Arena Fonte Nova — feito inédito para o clube no formato por pontos corridos, vigente desde 2003, e que não acontecia na competição desde 1987, há quase 40 anos.
A sequência atual inclui triunfos sobre Corinthians, Vasco e, mais recentemente, o Internacional, no último domingo, 15. Ao longo da história, o Esquadrão já alcançou três vitórias seguidas como visitante em sete ocasiões, considerando também sequências entre diferentes edições do Campeonato Brasileiro.
Leia Também:
Reencontro entre Rogério Ceni e Léo Condé
No duelo deste domingo, os técnicos Rogério Ceni e Léo Condé escreverão mais um capítulo de um confronto marcado pela rivalidade do clássico BaVi. A partida marcará o 9º encontro entre os treinadores, com vantagem para o comandante tricolor: são três vitórias de Ceni, contra duas de Condé, além de três empates.
Qual é a importância da partida entre Bahia e Remo?A partida é crucial para o Esporte Clube Bahia, pois, se vencer, o time fará história ao conquistar sua quarta vitória consecutiva fora de casa no Campeonato Brasileiro, algo inédito em sua trajetória na Série A.
Há quanto tempo o Bahia não vence três partidas seguidas fora de casa?O Bahia não conseguia vencer três partidas seguidas como visitante desde 1987, e essa é a primeira vez que acontece desde a implementação do formato por pontos corridos em 2003.
Quem são os técnicos envolvidos na partida e qual a história deles?Os técnicos Rogério Ceni e Léo Condé se enfrentarão pela nona vez, com Ceni liderando o histórico com três vitórias contra duas de Condé, além de três empates.
Qual é o tabu histórico do Bahia contra o Remo?O Bahia nunca perdeu para o Remo na história da Série A do Campeonato Brasileiro
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes