FUTEBOL
Copa do Brasil: conheça os possíveis adversários de Bahia, Vitória e Jacuipense
Sorteio acontece na próxima segunda-feira, 23, na CBF
Por Valdomiro Neto
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Com o encerramento da quarta fase da Copa do Brasil, a competição já tem definidos os 32 times classificados para a quinta fase, que contará com estreias dos 20 clubes da Série A. Os times baianos na competição, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória e Jacuipense irão conhecer seus adversários.
Sorteio da quinta fase da Copa do Brasil
O sorteio da quinta-fase da Copa do Brasil acontece na próxima segunda-feira, 23, às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Regulamento para sorteio
Segundo o regulamento da Copa do Brasil, 32 equipes irão participar da quinta fase, os 20 classificados da Série A e outros 12 times que avançaram desde a fase inicial.
Entre os times classificados para a quinta fase da Copa do Brasil, Bahia, Vitória e Jacuipense são os representantes baianos e irão descobrir os seus adversários no sorteio. O Bahia está presente no primeiro pote, enquanto Jacuipense e Vitória presentes no segundo pote.
Bahia e Vitória entram na Copa do Brasil nesta fase e o clássico BaVi é uma das possibilidades do sorteio. Já o Jacuipense faz sua melhor campanha na história, já tendo eliminado Ceilândia, Santa Catarana e Novorizontino.
O sorteio dos confrontos será realizado de forma em que os times do pote 1 enfrentem os times do pote 2.
Possíveis adversários do Bahia
- Vitória
- Ceará
- Coritiba
- Mirassol
- Chapecoense
- Remo
- Paysandu
- Operário-PR
- Athletic
- Confiança
- Atlético-GO
- CRB
- Jacuipense
- Juventude
- Goiás
- Barra-SC
Possíveis adversários de Vitória e Jacuipense
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza
- Internacional
- Red Bull Bragantino
- Santos
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Datas dos confrontos de ida e volta
A quinta fase passa a ser disputada em partidas de ida e volta. A previsão é dos jogos de ida para os dias 22 e 23 de abril, e os da volta para os dias 13 e 14 de maio.
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