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FUTEBOL

Copa do Brasil: conheça os possíveis adversários de Bahia, Vitória e Jacuipense

Sorteio acontece na próxima segunda-feira, 23, na CBF

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

20/03/2026 - 11:57 h

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Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil -

Com o encerramento da quarta fase da Copa do Brasil, a competição já tem definidos os 32 times classificados para a quinta fase, que contará com estreias dos 20 clubes da Série A. Os times baianos na competição, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória e Jacuipense irão conhecer seus adversários.

Sorteio da quinta fase da Copa do Brasil

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O sorteio da quinta-fase da Copa do Brasil acontece na próxima segunda-feira, 23, às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Regulamento para sorteio

Segundo o regulamento da Copa do Brasil, 32 equipes irão participar da quinta fase, os 20 classificados da Série A e outros 12 times que avançaram desde a fase inicial.

Entre os times classificados para a quinta fase da Copa do Brasil, Bahia, Vitória e Jacuipense são os representantes baianos e irão descobrir os seus adversários no sorteio. O Bahia está presente no primeiro pote, enquanto Jacuipense e Vitória presentes no segundo pote.

Bahia e Vitória entram na Copa do Brasil nesta fase e o clássico BaVi é uma das possibilidades do sorteio. Já o Jacuipense faz sua melhor campanha na história, já tendo eliminado Ceilândia, Santa Catarana e Novorizontino.

O sorteio dos confrontos será realizado de forma em que os times do pote 1 enfrentem os times do pote 2.

Bola da Copa do Brasil
Bola da Copa do Brasil | Foto: CBF / Divulgação

Possíveis adversários do Bahia

  • Vitória
  • Ceará
  • Coritiba
  • Mirassol
  • Chapecoense
  • Remo
  • Paysandu
  • Operário-PR
  • Athletic
  • Confiança
  • Atlético-GO
  • CRB
  • Jacuipense
  • Juventude
  • Goiás
  • Barra-SC

Possíveis adversários de Vitória e Jacuipense

  • Flamengo
  • Corinthians
  • Palmeiras
  • Atlético
  • São Paulo
  • Fluminense
  • Botafogo
  • Athletico-PR
  • Bahia
  • Vasco
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Fortaleza
  • Internacional
  • Red Bull Bragantino
  • Santos

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Datas dos confrontos de ida e volta

A quinta fase passa a ser disputada em partidas de ida e volta. A previsão é dos jogos de ida para os dias 22 e 23 de abril, e os da volta para os dias 13 e 14 de maio.

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Tags:

copa do brasil Esporte Clube Bahia esporte clube vitória jacuipense

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