Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Mateus Gonçalves pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após passar cerca de 242 dias em prisão preventiva por causa de suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. O ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Mateus Gonçalves, utilizou as redes sociais para anunciar o seu novo empreendimento.

Mateus Gonçalves, campeão da Série B com o Esporte Clube Vitória em 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, divulgou em seu Instagram que agora presta serviços de consultoria e mentoria para pessoas que passam por momentos complicados em suas vidas.



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"Apaguei todos os stories porque agora chegou a hora da verdade. Quem estiver pronto, vem comigo. Eu sei como é sentir que o mundo te esqueceu; eu já estive lá. Daí que vem a mudança. Eu passei por isso, tive medo, solidão, tentei tirar minha própria vida, porém não desisti. Do caos à liderança, é isso que você vai viver. Mas se decidir entrar agora... já adianto: não é para todos."

No vídeo, o ex-atleta fala sobre como irá funcionar o seu novo empreendimento e o limite de vagas.

"O grupo está abrindo com vagas limitadas. Quem perder essa chance vai ter que esperar, e esperar custa caro. Dentro desse grupo, vocês terão acesso diretamente a mim e poderão sanar dúvidas. Quero também escutar a história de vocês. São apenas 50 vagas por R$ 29,90. Se você quer realmente entender o que aconteceu com o Mateus, entender o que é uma história de superação e como é um presídio de segurança máxima, escreva aqui 'acesso restrito'".

Veja vídeo de Mateus Gonçalves

Prisão de Mateus Gonçalves?

A prisão de Mateus Gonçalves aconteceu no dia 10 de junho, na MS-156, no município de Juti, região próxima à divisa entre Brasil e Paraguai. Durante uma operação de rotina, policiais militares rodoviários identificaram dois automóveis trafegando em velocidade elevada. Ao receberem sinal de parada, os condutores ignoraram a ordem e tentaram seguir viagem.

Segundo informações divulgadas pela corporação, Mateus Gonçalves estava na condução de um HB20 acompanhado de Luiz Henrique Pereira. A dupla teria a função de batedora, dando suporte ao casal Joice Costa e Moisés Moraes Martins, que seguia em outro veículo carregando 187,2 quilos de maconha.

Na ocasião, o jogador foi conduzido pela polícia e levado a julgamento.