Titular no ataque, Willian José não participa de treino do Bahia

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Willian José - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Substituído no intervalo durante o triunfo contra o RB Bragantino, na última quarta-feira, 18, Willian José não participou do treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira, 20, em preparação para o duelo com o Remo.

De acordo com o clube, o atacante realizou apenas trabalhos na academia. Titular no setor ofensivo tricolor, o camisa 12, a princípio, não preocupa para o próximo compromisso da equipe na temporada.

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Por outro lado, o meia Everton Ribeiro, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Gilberto foram para campo e realizaram trabalhos de transição física. O atacante Ruan Pablo segue em tratamento de lesão.

Próximo compromisso

O Bahia volta a jogar no próximo domingo, 22, às 16h, contra o Remo. A partida, válida pela rodada 8 do Campeonato Brasileiro, será realizada no Mangueirão, em Belém.