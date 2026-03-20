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DE FORA

Titular no ataque, Willian José não participa de treino do Bahia

Tricolor se prepara para enfrentar o Remo no domingo, 22

João Grassi

Por João Grassi

20/03/2026 - 14:00 h

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Willian José
Willian José -

Substituído no intervalo durante o triunfo contra o RB Bragantino, na última quarta-feira, 18, Willian José não participou do treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira, 20, em preparação para o duelo com o Remo.

De acordo com o clube, o atacante realizou apenas trabalhos na academia. Titular no setor ofensivo tricolor, o camisa 12, a princípio, não preocupa para o próximo compromisso da equipe na temporada.

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Por outro lado, o meia Everton Ribeiro, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Gilberto foram para campo e realizaram trabalhos de transição física. O atacante Ruan Pablo segue em tratamento de lesão.

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Próximo compromisso

O Bahia volta a jogar no próximo domingo, 22, às 16h, contra o Remo. A partida, válida pela rodada 8 do Campeonato Brasileiro, será realizada no Mangueirão, em Belém.

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