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ESPORTES

Willian José vira dúvida para jogo do Bahia contra o Remo; entenda

Atacante é o artilheiro do Tricolor na temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

21/03/2026 - 10:18 h

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Willian José em campo
Willian José em campo -

A situação do atacante Willian José, que a princípio não preocupava o Esporte Clube Bahia, ganhou novos contornos. Segundo apurou o Portal A TARDE com fontes ligadas ao clube, o camisa 12 passou a ser dúvida para o jogo contra o Remo, neste domingo, 22, pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta deixou o campo na última quarta-feira, 18, ainda no intervalo da partida contra o Red Bull Bragantino, em razão de uma pancada sofrida na região posterior da coxa. O jogador iniciou tratamento com gelo ainda em campo e já não se queixava do incômodo na coxa ao final do jogo.

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No entanto, durante a reapresentação do elenco tricolor nesta sexta-feira, 20, no CT Evaristo de Macedo, Willian José foi mantido na academia por precaução do Departamento Médico e pode não estar à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto da 8ª rodada do Brasileirão.

O atacante está sendo acompanhado de perto pelo DM tricolor para avaliar se terá condições de viajar com o restante do grupo para Belém.

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Willian José em 2026

Willian José é o artilheiro do Bahia na temporada, com seis gols marcados em 12 jogos disputados no ano, além de já ter distribuído duas assistências.

Em caso de veto, o substituto natural do camisa 12 é o atacante Everaldo, mas Rogério Ceni também pode optar por Dell ou até mesmo por um “falso nove”, como fez em diversas ocasiões nas últimas temporadas com Cauly — que já não está mais no clube.

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