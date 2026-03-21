CAMPEONATO AMAZONENSE
Ex-Bahia, Hernane Brocador é decisivo em clássico e título estadual
Atacante foi decisivo na vitória sobre o Amazonas, pela final do Campeonato Amazonense
Por Valdomiro Neto
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O ex-jogador do Esporte Clube Bahia, Hernane Brocador, foi destaque da campanha do time do Nacional, marcando um dos gols da partida contra o Amazonas na tarde deste sábado, 21, resultado que consagrou o Nacional como campeão amazonense. Título que o time não conquistava desde 2015.
Como foi a partida
O Nacional começou melhor o primeiro tempo, e abriu o placar aos 12 minutos com Hernane Brocador, após penalidade sofrida por Kevin Mercado. O Amazonas tentou reagir criando boas oportunidades, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe do Nacional, terminando o primeiro tempo com o placar em 1 a 0.
No segundo tempo, Marcelo Cirino marcou o gol de empate para a equipe do Amazonas. Pouco tempo depois, Renanzinho colocou o Nacional à frente do placar aproveitando a barreira aberta após falta cobrada por Hernane Brocador
A partida foi marcada por confusão dentro de campo, com cartões vermelhos para Erick Varão, William Barbio, Fabinho e Ítalo Silva.
Declarações fortes de Hernane
Hernane Brocador deu entrevista à beira do campo e fez fortes críticas para a arbitragem durante o jogo.
“É covardia o que a arbitragem tem feito com o estado do Amazonas, foi covardia o que fizeram com o Manaus, contra o Parintins, eles estão tentando acabar com o futebol, quase 20 minutos de acréscimo, isso não existe no futebol.”
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Passagem de Hernane pelo Bahia
Hernane vestiu a camisa do Bahia entre os anos de 2016 e 2017, acumulando 71 partidas, com 31 gols marcados e seis assistências distribuídas.
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