INCIDENTE

Jogador do Flamengo se envolve em polêmica com estrela pop; entenda

Jorginho relatou nas redes sociais que segurança da cantora intimidou esposa e filha de 11 anos

Por Rodrigo Tardio

21/03/2026 - 17:51 h

Jorginho afirmou estar habituado à exposição pública e criticou postura do staff
O volante Jorginho Frello, do Flamengo, utilizou as redes sociais neste sábado, 21, para denunciar um incidente envolvendo a família e a equipe da cantora norte-americana Chappell Roan.

De acordo com o atleta, a esposa, Cat Cavelli, e a filha do casal, de 11 anos, foram abordadas de forma "extremamente agressiva" por um segurança da artista em um hotel na capital paulista, onde ambas as partes estão hospedadas para o festival Lollapalooza Brasil.

De acordo com o relato de Jorginho, o episódio ocorreu durante o café da manhã. A criança, que seria admiradora da cantora, teria se aproximado da mesa de Chappell apenas para confirmar a identidade da artista, sem interrompê-la ou solicitar fotos.

Leia Também:

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza

O jogador afirma que, em seguida, um segurança interpelou a família de forma ríspida.

"Um segurança foi até a mesa delas e começou a falar de forma agressiva com a minha esposa, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘assediasse’ outras pessoas", escreveu o jogador.

"Falta de limite"

Jorginho, que possui longa carreira no futebol europeu e na Seleção Italiana, afirmou estar habituado à exposição pública e criticou a postura do staff.

"Eu convivo há muitos anos com o futebol e sei muito bem o que é respeito e limite. O que aconteceu ali foi apenas uma criança admirando alguém", pontuou. Segundo ele, a filha ficou "super assustada" e chorou após o segurança ameaçar registrar uma reclamação formal no hotel.

Silêncio da artista

Ao final do desabafo, o atleta direcionou críticas diretas à cantora, afirmando que "sem os fãs você não seria ninguém" e sugerindo que ela "não merece o carinho" do público.

Chappell Roan é uma das principais atrações internacionais deste sábado no Lollapalooza.

Até o fechamento desta edição, a assessoria da cantora não havia se manifestado sobre o ocorrido. O hotel onde o incidente teria acontecido também não emitiu nota oficial.

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jorginho afirmou estar habituado à exposição pública e criticou postura do staff
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Jorginho afirmou estar habituado à exposição pública e criticou postura do staff
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Jorginho afirmou estar habituado à exposição pública e criticou postura do staff
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Jorginho afirmou estar habituado à exposição pública e criticou postura do staff
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x