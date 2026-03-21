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COPA DO MUNDO 2026

Camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 é revelada; veja fotos

Novo uniforme da Seleção Brasileira exalta a identidade icônica da "Amarelinha" para o Mundial

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/03/2026 - 16:03 h

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Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira
Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira -

Na tarde deste sábado, 21, a Nike utilizou as redes sociais para divulgar o uniforme principal que a seleção brasileira irá utilizar para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Junho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Um post compartilhado por Nike Football (@nikefootball)

A designer brasileira Rachel Denti, participou do processo de criação da camisa e admitiu a “facilidade” de fazer um uniforme para uma seleção que representa tanto significado para o futebol mundial. “O Brasil é o Brasil, não precisa de muita coisa para ser o Brasil. Ele é fácil de ser identificado. Quando você vê a Amarelinha, você sabe que é o Brasil”

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“Claro que é legal poder experimentar com coisas diferentes, mas nessa altura a gente queria fazer algo que filtrasse para o que é mais fundamental, o que é mais Brasil.” Completou Rachel

Veja fotos da nova camisa

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    Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira |
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Camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 é revelada; veja fotos Camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 é revelada; veja fotos Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira Camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 é revelada; veja fotos

Comercialização da nova camisa

A camisa começará a ser comercializada a partir da próxima segunda-feira, 23, no site da Nike, e será utilizada pela primeira vez no amistoso contra a seleção da Croácia, que acontece no dia 31, nos Estados Unidos.

Antes da estreia do uniforme principal, a seleção enfrentará a seleção da França, onde fará a estreia do seu segundo uniforme, no dia 27.

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Convocação de Ancelotti para os amistosos

O técnico Carlo Ancelotti realizou a convocação dos jogadores para os próximos confrontos contra França e Croácia em março. Essa foi a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Convocados da seleção brasileira

GOLEIROS

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Bento (Al Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

ATACANTES

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vini Jr (Real Madrid)

Estreia na Copa do Mundo

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026 e estrear no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h.

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Tags:

Copa do Mundo 2026 Futebol seleção brasileira

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