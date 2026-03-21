COPA DO MUNDO 2026
Camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 é revelada; veja fotos
Novo uniforme da Seleção Brasileira exalta a identidade icônica da "Amarelinha" para o Mundial
Por Valdomiro Neto
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Na tarde deste sábado, 21, a Nike utilizou as redes sociais para divulgar o uniforme principal que a seleção brasileira irá utilizar para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Junho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
A designer brasileira Rachel Denti, participou do processo de criação da camisa e admitiu a “facilidade” de fazer um uniforme para uma seleção que representa tanto significado para o futebol mundial. “O Brasil é o Brasil, não precisa de muita coisa para ser o Brasil. Ele é fácil de ser identificado. Quando você vê a Amarelinha, você sabe que é o Brasil”
“Claro que é legal poder experimentar com coisas diferentes, mas nessa altura a gente queria fazer algo que filtrasse para o que é mais fundamental, o que é mais Brasil.” Completou Rachel
Veja fotos da nova camisa
| | Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira | |
Comercialização da nova camisa
A camisa começará a ser comercializada a partir da próxima segunda-feira, 23, no site da Nike, e será utilizada pela primeira vez no amistoso contra a seleção da Croácia, que acontece no dia 31, nos Estados Unidos.
Antes da estreia do uniforme principal, a seleção enfrentará a seleção da França, onde fará a estreia do seu segundo uniforme, no dia 27.
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Convocação de Ancelotti para os amistosos
O técnico Carlo Ancelotti realizou a convocação dos jogadores para os próximos confrontos contra França e Croácia em março. Essa foi a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.
Convocados da seleção brasileira
GOLEIROS
- Hugo Souza (Corinthians)
- Bento (Al Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos (Chelsea)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
ATACANTES
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
Estreia na Copa do Mundo
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026 e estrear no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h.
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