Camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 é revelada; veja fotos

Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na tarde deste sábado, 21, a Nike utilizou as redes sociais para divulgar o uniforme principal que a seleção brasileira irá utilizar para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Junho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A designer brasileira Rachel Denti, participou do processo de criação da camisa e admitiu a “facilidade” de fazer um uniforme para uma seleção que representa tanto significado para o futebol mundial. “O Brasil é o Brasil, não precisa de muita coisa para ser o Brasil. Ele é fácil de ser identificado. Quando você vê a Amarelinha, você sabe que é o Brasil”

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“Claro que é legal poder experimentar com coisas diferentes, mas nessa altura a gente queria fazer algo que filtrasse para o que é mais fundamental, o que é mais Brasil.” Completou Rachel

Veja fotos da nova camisa

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Vinicius Júnior com a camisa da seleção brasileira | Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Comercialização da nova camisa

A camisa começará a ser comercializada a partir da próxima segunda-feira, 23, no site da Nike, e será utilizada pela primeira vez no amistoso contra a seleção da Croácia, que acontece no dia 31, nos Estados Unidos.

Antes da estreia do uniforme principal, a seleção enfrentará a seleção da França, onde fará a estreia do seu segundo uniforme, no dia 27.

Convocação de Ancelotti para os amistosos

O técnico Carlo Ancelotti realizou a convocação dos jogadores para os próximos confrontos contra França e Croácia em março. Essa foi a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Convocados da seleção brasileira

GOLEIROS

Hugo Souza (Corinthians)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

ATACANTES

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vini Jr (Real Madrid)

Estreia na Copa do Mundo

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026 e estrear no dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h.

