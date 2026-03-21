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ESPORTES

Vitória projeta economia de R$ 12 milhões por ano com Arena Barradão

Projeto de modernização foi autorizado pelo Conselho Deliberativo

João Grassi

Por João Grassi

21/03/2026 - 15:48 h | Atualizada em 21/03/2026 - 16:22

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Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão -

O Esporte Clube Vitória promoveu, nesta tarde de sábado, 21, um podcast com esclarecimentos sobre a Arena Barradão. O Conselho Deliberativo autorizou a assinatura da execução do projeto por parte do Conselho Gestor há quatro dias.

As obras de modernização do estádio devem ser iniciadas entre julho e agosto deste ano. A Arena Barradão terá 60% de cobertura, além de uma quantidade que gira em torno de 7 a 8 mil lugares sem cadeiras, preservando a arquibancada ocupada principalmente pela Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI).

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Apesar de já estar garantido um aporte de R$ 50 milhões da SD Plan, a empresa não será a investidora do projeto. Este parceiro não teve nome divulgado durante a transmissão.

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Economia milionária é esperada

De acordo com o diretor financeiro do Vitória, Ideraldo Gomes, presente no podcast, o clube projeta uma economia de R$ 12 milhões por ano enquanto o Barradão é administrado pelo consórcio SD Arenas.

"Considerando quatro jogos por mês em média de custo operacional, o Vitória investe R$ 1 milhão em manutenção do estádio. Eu estou falando só do estádio. Não tem base, não tem concentração. Um milhão de reais por mês considerando a média de quatro jogos por mês. Em 12 meses, 12 milhões de reais. É 12 milhões de reais a menos por ano que o clube deixa de sair do seu caixa", detalhou.

Sem gerir o estádio, o Vitória tem como cláusula uma obrigação de jogar no mínimo 70% dos seus jogos na temporada no Barradão. Sem detalhar, o diretor financeiro do clube afirmou que, mesmo dividindo receitas com a SD Arenas, o faturamento será maior do que o atual.

"Um acréscimo de receita infinita, porque todos os eventos que forem realizados no Barradão, todos tem receita do clube. Receita líquida. O que é receita líquida? Zero de custo operacional, não vai ter custo nenhum e vai ter a receita líquida. Você sai da preocupação da gestão do estádio, que eu chamo assim, a grosso modo, uma terceirização da gestão, só que uma terceirização com receita muito grande para o clube", completou.

Podcast da Arena Barradão
Podcast da Arena Barradão | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Sócios no estádio

Uma das críticas da torcida e de parte do Conselho Deliberativo do Vitória após a aprovação do contrato foi a limitação a ter a limitação de 15.350 sócios garantidos por jogo. Outras modalidades de sócios precisarão pagar um valor extra para ter acesso aos jogos.

De acordo com o diretor financeiro, o Vitória teve apenas dois jogos com número superior de 15 mil associados presentes no Barradão este ano.

Ainda segundo o diretor, não há limitação para os sócios comparecerem ao estádio. No entanto, caso o número de associados nos jogos da Arena ultrapasse os 15 mil garantidos, o clube teria que compensar financeiramente a SD Arenas.

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Arena Barradão ec vitória

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