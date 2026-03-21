Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Feira FC anuncia goleiro ex-São Paulo e Botafogo para 2026

Experiente arqueiro chega ao novo clube baiano após temporada no futebol catarinense

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/03/2026 - 15:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC
Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC -

O mercado de transferências do mais novo time de futebol do estado da Bahia está a todo vapor. O Feira FC utilizou as suas redes sociais para anunciar, neste sábado, 21, o experiente goleiro Sidão como novo guarda-redes para a temporada de 2026.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Feira Futebol Clube (@feirafc)

O goleiro Sidão, de 43 anos, têm passagens por times como São Paulo, Botafogo, Vasco e Goiás. O seu último trabalho defendendo as cores do Atlético Tubarão na temporada de 2025, pela segunda divisão do Campeonato Catarinense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No ano de 2025. O goleiro atuou por 16 partidas e sofreu 15 gols ao longo da temporada.

Destaque na Carreira

O período de maior destaque da carreira de Sidão foi entre os anos de 2015 e 2018, onde atuou por equipes como Botafogo e São Paulo, atuando pela elite do futebol brasileiro.

Com a camisa do São Paulo, Sidão atuou por 71 partidas, e pelo Botafogo, o goleiro atuou por 35 partidas.

Leia Também:

Atleta emprestado pelo Bahia mira sequência como titular em adversário
Vitória x Mirassol: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques
Remo x Bahia: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques

Expectativa para estreia com a camisa do Feira FC.

Em sua apresentação, Sidão reforçou que conhece o caminho para alcançar o objetivo traçado e reforçou a expectativa de entrar em campo e estreiar pelo Feira FC.

“Estou animado e tenho certeza de que vamos buscar o objetivo. Passei por isso recentemente no Paraná Clube e sei bem como é estar em um time que luta pelo acesso a todo custo.”

“Estou muito empolgado e ansioso para que a competição comece logo.” Completou o goleiro

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Feira FC mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x