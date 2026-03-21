Feira FC anuncia goleiro ex-São Paulo e Botafogo para 2026

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Goleiro Sidão com a camisa do Feira FC - Foto: DIVULGAÇÃO/ FEIRA FC

O mercado de transferências do mais novo time de futebol do estado da Bahia está a todo vapor. O Feira FC utilizou as suas redes sociais para anunciar, neste sábado, 21, o experiente goleiro Sidão como novo guarda-redes para a temporada de 2026.

O goleiro Sidão, de 43 anos, têm passagens por times como São Paulo, Botafogo, Vasco e Goiás. O seu último trabalho defendendo as cores do Atlético Tubarão na temporada de 2025, pela segunda divisão do Campeonato Catarinense.

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No ano de 2025. O goleiro atuou por 16 partidas e sofreu 15 gols ao longo da temporada.

Destaque na Carreira

O período de maior destaque da carreira de Sidão foi entre os anos de 2015 e 2018, onde atuou por equipes como Botafogo e São Paulo, atuando pela elite do futebol brasileiro.

Com a camisa do São Paulo, Sidão atuou por 71 partidas, e pelo Botafogo, o goleiro atuou por 35 partidas.

Expectativa para estreia com a camisa do Feira FC.

Em sua apresentação, Sidão reforçou que conhece o caminho para alcançar o objetivo traçado e reforçou a expectativa de entrar em campo e estreiar pelo Feira FC.

“Estou animado e tenho certeza de que vamos buscar o objetivo. Passei por isso recentemente no Paraná Clube e sei bem como é estar em um time que luta pelo acesso a todo custo.”

“Estou muito empolgado e ansioso para que a competição comece logo.” Completou o goleiro