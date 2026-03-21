Vitória x Mirassol: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques

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Vitória 2x0 Mirassol pelo Brasileirão de 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 22, o Esporte Clube Vitória recebe o Mirassol no Barradão, em Salvador, às 18h30.

O Vitória vem de derrota sofrida na última quinta-feira, 19, diante do Grêmio, em atuação abaixo das expectativas. O time paulista vive má fase na temporada e não vence há oito jogos, tendo perdido para o Coritiba na quarta, 18.

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O técnico Jair Ventura já contava com muitos desfalques no elenco, mas não perdeu nenhum atleta que participou do compromisso em Porto Alegre, o que permitirá ele repetir a escalação caso assim decida.

Transmissão

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura e Yuri Lara; Alesson, Gabriel Pires e Negueba; Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Vitória: Claudinho, Alexandre Fintelman, Pedro Henrique, Mateus Silva, Marinho, Rúben Ismael, Dudu e Edu

Mirassol: Aldo Filho, Eduardo e Igor Cariús

Arbitragem