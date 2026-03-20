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NO MERCADO?

Após derrota, Jair Ventura descarta pedir reforços para o Vitória

Técnico de 47 anos voltou a falar sobre o assunto nesta quinta-feira, 19

João Grassi

Por João Grassi

20/03/2026 - 11:43 h

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Jair Ventura
Jair Ventura -

Faltando uma semana para o fim da janela de transferências doméstica, que será encerrada no próximo dia 27, Jair Ventura reforçou o discurso de satisfação com o elenco montado pelo Vitória para a temporada. O técnico voltou a responder sobre o assunto após a derrota desta quinta-feira, 19, contra o Grêmio.

Em entrevista concedida após o jogo válido pela rodada 7 do Brasileirão, em Porto Alegre, o treinador rubro-negro deixou claro, mais uma vez, que não vai fazer apelos por novos reforços.

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"Volto a repetir, nós fizemos o que pudemos dentro da janela. Estou satisfeito com meu elenco. Não vai ser porque na vitória eu falei, que agora na derrota eu vou pedir. Não adianta, eu não vou sentar aqui e pedir contratação. Não é meu perfil chegar e pedir, falar, chorar, reclamar, ficar esperneando", iniciou Jair.

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Ventura afirmou que não vai causar nenhum tipo de exposição aos jogadores rubro-negros, além de clamar por mais paciência e menos 'resultadismo'. O profissional de 47 anos garantiu que, apesar do revés, nem tudo está errado com a equipe.

"Não vou expor meus atletas, não vou pedir contratação. Quando ganha está tudo certo, a gente ganhou do Galo e era tudo maravilha, melhor início de campanha. Agora que perdeu está tudo errado. Não está tudo errado, vamos buscar", completou o técnico.

Não vou expor meus atletas, não vou pedir contratação.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 22, às 18h30, quando enfrenta o Mirassol. O duelo, válido pela rodada 8 do Brasileirão, será realizado no Barradão.

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