Mirassol perde titular para enfrentar o Vitória no Barradão; veja quem

Aldo Filho - Foto: Pedro Zacchi | Mirassol

Titular e peça importante no Mirassol, o meio-campista Aldo Filho, de 27 anos, não vai enfrentar o Vitória neste domingo, 22, às 18h30, no Barradão, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aldo Filho, anteriormente conhecido como José Aldo, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota contra o Coritiba, na última quarta-feira, 18, e por isso terá que cumprir suspensão automática diante do Leão da Barra.

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Na temporada 2026, o volante da equipe paulista acumula 13 jogos, sendo 10 como titular, um gol e uma assistência distribuída. Com sua ausência, o técnico Rafael Guanaes deve escalar o ex-Bahia Yuri Lara entre os 11 iniciais.

Adversário em má fase

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Mirassol não repete o sucesso de 2025 até aqui. O Leão Caipira não venceu nenhum dos últimos oito jogos, ficou fora do mata-mata do Paulistão e ocupa apenas a 15ª posição na tabela, com seis pontos e somente um triunfo conquistado.