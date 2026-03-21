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EFICIÊNCIA EM XEQUE

Entre os piores do Brasil, ataque do Vitória preocupa na temporada

Leão da Barra acende o alerta vermelho para a sequência do Brasileirão 2026

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/03/2026 - 16:45 h

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Erick em campo com a camisa do Vitória
Erick em campo com a camisa do Vitória -

Ao final da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Esporte Clube Vitória saiu derrotado pelo placar de 2 a 0 para o Grêmio, um problema acabou chamando a atenção do elenco do Leão da Barra, a falta de efetividade e assertividade ofensiva do time.

Em seis confrontos realizados no Campeonato Brasileiro na temporada de 2026, o Vitória acumulou 59 finalizações realizadas, com 19 delas em direção ao gol, e com apenas sete gols marcados.

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Marca negativa na temporada

Números que resultam na média de 3,2 conclusões ao gol por partida, configurando assim a terceira pior pontaria dos times na Série A do campeonato, somente melhor que Corinthians e Coritiba.

Em seu duelo mais recente, o Vitória não balançou as redes contra o grêmio, e nem acertou uma única tentativa direta ao gol do goleiro Weverton.

O primeiro ataque efetivo do time foi aos 45 minutos de jogo, onde o goleiro Weverton defendeu o chute, assim terminando a partida com sete finalizações, seis para fora da meta e apenas uma defendida.

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Jair Ventura reconhece defeito

O técnico Jair Ventura reconheceu a falta de efetividade ofensiva da equipe e revelou frustração com o desempenho do time. "Não conseguimos criar o esperado, fomos abaixo ofensivamente.”

No comando do ataque do Vitória, Renato Kayzer é autor de cinco gols em 10 partidas disputadas na temporada. Os outros jogadores que integram o ataque do elenco, Renzo López e Pedro Henrique têm números baixos até o momento.

Renzo López só atuou por duas partidas na temporada, contra o Atlético Mineiro e Grêmio. Já Pedro Henrique se lesionou em treino antes de estrear com a camisa do Leão da Barra e segue desfalcando o elenco principal.

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Tags:

Campeonato Brasileiro 2026 esporte clube vitória

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