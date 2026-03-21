Criança de 3 anos morre após ser esquecida em carro por quatro horas

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Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou óbito ainda no local - Foto: Reprodução

Uma fatalidade chocou a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) na tarde da última quinta-feira, 19. Um menino de apenas três anos morreu após ser deixado acidentalmente no interior de um veículo no estacionamento da instituição.

O pai da criança, que é professor na universidade, esqueceu o filho na cadeirinha instalada no banco traseiro após chegar para trabalhar.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o docente estacionou o carro por volta das 13h30, próximo à calçada de acesso a um dos blocos do campus.

O esquecimento só foi percebido quatro horas depois, às 17h30, quando o pai retornou ao automóvel e encontrou o filho ainda preso ao dispositivo de segurança.

Socorro e investigação

Em estado de desespero, o pai solicitou ajuda imediata. Médicos que atuam na própria universidade realizaram os primeiros atendimentos na tentativa de reanimar a criança, mas não obtiveram sucesso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito ainda no local.

O professor entrou em estado de choque e precisou receber assistência médica. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os procedimentos periciais para auxiliar na elucidação dos fatos. O caso foi registrado como morte acidental e está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.

Luto oficial

Em nota oficial, a Administração Central da UFR manifestou profundo pesar e decretou luto oficial de três dias na instituição. Durante este período, as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas em sinal de solidariedade à família e aos colegas do docente.

"A UFR manifesta suas mais sinceras condolências, unindo-se à comunidade acadêmica neste momento de dor", declarou a nota.