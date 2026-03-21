TRAGÉDIA
Criança de 3 anos morre após ser esquecida em carro por quatro horas
Pai da criança é professor em universidade na qual veículo ficou estacionado
Por Rodrigo Tardio
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Uma fatalidade chocou a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) na tarde da última quinta-feira, 19. Um menino de apenas três anos morreu após ser deixado acidentalmente no interior de um veículo no estacionamento da instituição.
O pai da criança, que é professor na universidade, esqueceu o filho na cadeirinha instalada no banco traseiro após chegar para trabalhar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o docente estacionou o carro por volta das 13h30, próximo à calçada de acesso a um dos blocos do campus.
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O esquecimento só foi percebido quatro horas depois, às 17h30, quando o pai retornou ao automóvel e encontrou o filho ainda preso ao dispositivo de segurança.
Socorro e investigação
Em estado de desespero, o pai solicitou ajuda imediata. Médicos que atuam na própria universidade realizaram os primeiros atendimentos na tentativa de reanimar a criança, mas não obtiveram sucesso.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito ainda no local.
O professor entrou em estado de choque e precisou receber assistência médica. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os procedimentos periciais para auxiliar na elucidação dos fatos. O caso foi registrado como morte acidental e está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.
Luto oficial
Em nota oficial, a Administração Central da UFR manifestou profundo pesar e decretou luto oficial de três dias na instituição. Durante este período, as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas em sinal de solidariedade à família e aos colegas do docente.
"A UFR manifesta suas mais sinceras condolências, unindo-se à comunidade acadêmica neste momento de dor", declarou a nota.
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