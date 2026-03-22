ENTENDA O QUADRO
Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista
Médicos liberam Luxemburgo após quadro de infecção no pulmão. Saiba quais são as recomendações para a recuperação do ex-treinador
Por Jair Mendonça Jr
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O ex-técnico da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, recebeu alta hospitalar no final da manhã deste domingo, 22. O treinador estava internado desde a última quinta-feira (19) no Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas (TO), após ser diagnosticado com sepse com foco pulmonar.
A notícia da liberação médica traz alívio aos fãs do futebol brasileiro. Entenda abaixo como foi a internação e quais são os próximos passos da recuperação do "Professor".
O que aconteceu com Luxemburgo?
Luxemburgo deu entrada na unidade de saúde após sentir um forte mal-estar na madrugada de quinta-feira. Após os exames iniciais, a equipe médica optou pela internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O diagnóstico fechado foi de sepse de foco pulmonar — um quadro de infecção que requer cuidado imediato. Durante todo o período:
- Ele permaneceu consciente.
- Respondeu bem aos antibióticos.
- Manteve os sinais vitais estáveis.
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Como será a recuperação em casa?
Apesar da alta, o tratamento de Luxemburgo ainda não terminou. De acordo com o boletim médico e sua assessoria, o ex-treinador cumprirá as seguintes etapas em seu apartamento na capital do Tocantins:
- Fisioterapia: sessões diárias de fisioterapia respiratória.
- Medicação: continuidade do uso de antibióticos por via oral.
- Repouso: isolamento e descanso total nos próximos dias.
Por conta do ocorrido, todas as agendas profissionais, palestras e compromissos públicos do ex-técnico estão suspensos por tempo indeterminado, até que ele esteja 100% recuperado.
Novo momento fora dos campos
Afastado dos gramados desde 2023, quando deixou o comando do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo fixou residência no Tocantins, onde divide sua rotina entre o empreendedorismo e a política. Recentemente, ele filiou-se ao partido Podemos.
Luxemburgo é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, sendo o único técnico pentacampeão do Brasileirão por equipes diferentes (Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro).
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