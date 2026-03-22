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ENTENDA O QUADRO

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Médicos liberam Luxemburgo após quadro de infecção no pulmão. Saiba quais são as recomendações para a recuperação do ex-treinador

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

22/03/2026 - 15:27 h

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Vanderlei Luxemburgo recebeu alta da UTI em Palmas (TO)
Vanderlei Luxemburgo recebeu alta da UTI em Palmas (TO) -

O ex-técnico da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, recebeu alta hospitalar no final da manhã deste domingo, 22. O treinador estava internado desde a última quinta-feira (19) no Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas (TO), após ser diagnosticado com sepse com foco pulmonar.

A notícia da liberação médica traz alívio aos fãs do futebol brasileiro. Entenda abaixo como foi a internação e quais são os próximos passos da recuperação do "Professor".

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O que aconteceu com Luxemburgo?

Luxemburgo deu entrada na unidade de saúde após sentir um forte mal-estar na madrugada de quinta-feira. Após os exames iniciais, a equipe médica optou pela internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O diagnóstico fechado foi de sepse de foco pulmonar — um quadro de infecção que requer cuidado imediato. Durante todo o período:

  • Ele permaneceu consciente.
  • Respondeu bem aos antibióticos.
  • Manteve os sinais vitais estáveis.

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Como será a recuperação em casa?

Apesar da alta, o tratamento de Luxemburgo ainda não terminou. De acordo com o boletim médico e sua assessoria, o ex-treinador cumprirá as seguintes etapas em seu apartamento na capital do Tocantins:

  • Fisioterapia: sessões diárias de fisioterapia respiratória.
  • Medicação: continuidade do uso de antibióticos por via oral.
  • Repouso: isolamento e descanso total nos próximos dias.

Por conta do ocorrido, todas as agendas profissionais, palestras e compromissos públicos do ex-técnico estão suspensos por tempo indeterminado, até que ele esteja 100% recuperado.

Novo momento fora dos campos

Afastado dos gramados desde 2023, quando deixou o comando do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo fixou residência no Tocantins, onde divide sua rotina entre o empreendedorismo e a política. Recentemente, ele filiou-se ao partido Podemos.

Luxemburgo é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, sendo o único técnico pentacampeão do Brasileirão por equipes diferentes (Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro).

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Infecção Pulmonar Vanderlei Luxemburgo

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