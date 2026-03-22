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SÉRIE A

Ídolo do Vitória é novidade nos relacionados para enfrentar o Mirassol

Leão da Barra entra em campo às 18h30 deste domingo, 22

João Grassi

Por João Grassi

22/03/2026 - 17:01 h | Atualizada em 22/03/2026 - 17:18

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Imagem ilustrativa da imagem Ídolo do Vitória é novidade nos relacionados para enfrentar o Mirassol
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O Vitória está relacionado para enfrentar o Mirassol pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 22, às 18h30, no Barradão, em Salvador. A lista tem como novidade as voltas do zagueiro Luan Cândido e do atacante Osvaldo.

Entre os principais desfalques estão Claudinho, Dudu, Edu, Pedro Henrique, Marinho, Mateus Silva e Rúben Ismael, todos em recuperação de lesões.

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O atacante Lucas Silva, além dos zagueiros Neris e Riccieli ficam de fora por opção da comissão técnica.

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Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
  • Laterais: Jamerson, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Cacá, Camutanga e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Zé Vitor;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
Imagem ilustrativa da imagem Ídolo do Vitória é novidade nos relacionados para enfrentar o Mirassol
| Foto: Divulgação | EC Vitória

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