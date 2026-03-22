Ídolo do Vitória é novidade nos relacionados para enfrentar o Mirassol

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- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória está relacionado para enfrentar o Mirassol pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 22, às 18h30, no Barradão, em Salvador. A lista tem como novidade as voltas do zagueiro Luan Cândido e do atacante Osvaldo.

Entre os principais desfalques estão Claudinho, Dudu, Edu, Pedro Henrique, Marinho, Mateus Silva e Rúben Ismael, todos em recuperação de lesões.

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O atacante Lucas Silva, além dos zagueiros Neris e Riccieli ficam de fora por opção da comissão técnica.

Lista de relacionados do Vitória

Goleiros : Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;

: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo; Laterais : Jamerson, Nathan Mendes e Ramon;

: Jamerson, Nathan Mendes e Ramon; Zagueiros : Cacá, Camutanga e Luan Cândido;

: Cacá, Camutanga e Luan Cândido; Meio-campistas : Baralhas, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Zé Vitor;

: Baralhas, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Zé Vitor; Atacantes : Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.