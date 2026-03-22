CAMPEONATO BRASILEIRO
Meia do Bahia diz que goleada sofrida contra o Remo é inaceitável
Meio-campista lamenta "apagão" após abrir o placar e cobra mudança imediata de atitude após o 4 a 1 em Belém
Por Valdomiro Neto
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Logo após a goleada sofrida para a equipe do Remo, pelo placar de 4 a 1 neste domingo, 22, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista do Esporte Clube Bahia, Erick, cedeu entrevista à beira do campo e considerou inaceitável a postura do time diante do Remo
“Pelo início do jogo que a gente teve, pelas oportunidades que tivemos também, é você sair na frente fora de casa e permitir que o adversário vire dessa maneira, eu acho que é inaceitável, né? A gente respeita o time adversário, mas quando parte da nossa postura, eu acho que a cobrança tem que ser um pouco maior porque a gente vinha fazendo um bom jogo e assim que a gente fez o gol, a gente abdicou de jogar”
Postura abaixo do esperado no segundo tempo
Erick também pontuou a forma que o time voltou para o segundo tempo, reafirmando que a postura não condiz com que a equipe apresentou no início do campeonato.
“ E aí a gente volta para o segundo tempo com igualdade no placar e toma o gol logo no início, tomamos dois gols em sequência. Eu acho que não condiz com o que a gente vinha apresentando nesse campeonato.”
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Impacto do resultado para a sequência da competição
Erick falou sobre a possibilidade deste resultado impactar o fator psicológico da equipe para a sequência da competição.
O jogador afirmou que a equipe ainda se mantém na parte de cima da tabela e direcionou a atenção para os próximos confrontos do Bahia no Brasileirão
"Não, não. Abalar não. Eu acho que a gente tem que refletir muito, porque é um placar elástico, foi uma virada, uma mudança de postura. Mas não tem nada perdido, como eu falei. A gente continua na ponta da tabela, não sei se com os resultados ainda no G4, mas agora a gente tem uma parada aí para a gente descansar, uma sequência de dois jogos importantíssimos em casa para que a gente possa conquistar o triunfo e voltar a somar pontos no Campeonato Brasileiro."
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