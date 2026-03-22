BRASILEIRÃO 2026
Goleiro Ronaldo detalha lesão e responde sobre retorno aos gramados
Defensor do Tricolor detalha momento da luxação no cotovelo
Por Valdomiro Neto
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Após a partida contra o Remo, no qual o Esporte Clube Bahia perdeu pelo placar de 4 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Ronaldo, que se lesionou no final da primeira etapa, falou sobre o ocorrido e o tempo necessário para voltar a jogar.
“Ficou difícil de prever (o tempo de recuperação). O doutor, a princípio, percebeu que parecia ser uma luxação no cotovelo. Ele agiu muito bem ali, já decidiu reduzir essa luxação e colocar o cotovelo no lugar. Mas eu acho que você não consegue dimensionar a lesão de imediato; se atingiu algum ligamento ou se tem uma pequena fissura em algum lugar. Então, acho que para falar especificamente, detalhadamente, só com o exame. Mas, como eu falei, o problema deve ser uma coisa pequena e não vai ser tão ruim.”
Impacto no ânimo do elenco
Ronaldo comentou sobre a preocupação do elenco com a sua lesão e como isso pode ter afetado o desempenho da equipe, condicionando o placar desfavorável.
“É difícil falar, né? Mas eu, me colocando no lugar dos outros atletas, também ficaria muito preocupado se fosse com qualquer um do meu time, uma lesão grave. Infelizmente, já no finalzinho do primeiro tempo, a gente acabou sofrendo o gol, o que dá um ânimo para o adversário. Mas acho que não é desculpa pelo que foi hoje. Acho que, inclusive, o que a gente estava fazendo foi um jogo abaixo." Completou o goleiro do Esquadrão
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O que aconteceu?
Perto do fim da primeira etapa, enquanto o Bahia ganhava a partida pelo placar de 1 a 0, Ronaldo se lesionou de maneira grave enquanto fazia uma defesa no fim do primeiro tempo. Ele precisou ser substituído.
Por meio de nota oficial, o Bahia informou que Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito. O Tricolor não detalhou a gravidade da lesão e nem o tempo que o goleiro ficará fora de combate.
Veja como foi o lance
O lance da lesão de Ronaldo. Ele acabou quebrando o braço na queda.— Vou de Bahêa (@voudebahea) March 22, 2026
Imagem muito forte.
Força na recuperação, paredão!
pic.twitter.com/o5Zyfky7r9
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