Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO 2026

Goleiro Ronaldo detalha lesão e responde sobre retorno aos gramados

Defensor do Tricolor detalha momento da luxação no cotovelo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/03/2026 - 20:12 h | Atualizada em 22/03/2026 - 20:26

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Goleiro Ronaldo em campo pelo Bahia
Goleiro Ronaldo em campo pelo Bahia -

Após a partida contra o Remo, no qual o Esporte Clube Bahia perdeu pelo placar de 4 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Ronaldo, que se lesionou no final da primeira etapa, falou sobre o ocorrido e o tempo necessário para voltar a jogar.

“Ficou difícil de prever (o tempo de recuperação). O doutor, a princípio, percebeu que parecia ser uma luxação no cotovelo. Ele agiu muito bem ali, já decidiu reduzir essa luxação e colocar o cotovelo no lugar. Mas eu acho que você não consegue dimensionar a lesão de imediato; se atingiu algum ligamento ou se tem uma pequena fissura em algum lugar. Então, acho que para falar especificamente, detalhadamente, só com o exame. Mas, como eu falei, o problema deve ser uma coisa pequena e não vai ser tão ruim.”

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Impacto no ânimo do elenco

Ronaldo comentou sobre a preocupação do elenco com a sua lesão e como isso pode ter afetado o desempenho da equipe, condicionando o placar desfavorável.

“É difícil falar, né? Mas eu, me colocando no lugar dos outros atletas, também ficaria muito preocupado se fosse com qualquer um do meu time, uma lesão grave. Infelizmente, já no finalzinho do primeiro tempo, a gente acabou sofrendo o gol, o que dá um ânimo para o adversário. Mas acho que não é desculpa pelo que foi hoje. Acho que, inclusive, o que a gente estava fazendo foi um jogo abaixo." Completou o goleiro do Esquadrão

Leia Também:

Goleiros do Bahia: em 1 hora, João Paulo toma mais gols que Ronaldo em 7 jogos
Após goleada, Ceni diz que Bahia não tem personalidade para manter placar
Meia do Bahia diz que goleada sofrida contra o Remo é inaceitável

O que aconteceu?

Perto do fim da primeira etapa, enquanto o Bahia ganhava a partida pelo placar de 1 a 0, Ronaldo se lesionou de maneira grave enquanto fazia uma defesa no fim do primeiro tempo. Ele precisou ser substituído.

Por meio de nota oficial, o Bahia informou que Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito. O Tricolor não detalhou a gravidade da lesão e nem o tempo que o goleiro ficará fora de combate.

Veja como foi o lance

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia futebol brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Goleiro Ronaldo em campo pelo Bahia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Goleiro Ronaldo em campo pelo Bahia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Goleiro Ronaldo em campo pelo Bahia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Goleiro Ronaldo em campo pelo Bahia
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x