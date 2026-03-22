Goleiros do Bahia: em 1 hora, João Paulo toma mais gols que Ronaldo em 7 jogos

Ronaldo e João Paulo, goleiros do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia sofreu um duro golpe neste domingo, 22, ao ser goleado por 4 a 1 para o Remo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que a derrota, a torcida teme pelo possível desfalque de longo prazo do goleiro Ronaldo, que sofreu uma luxação no cotovelo. O substituto, João Paulo, ainda busca sua melhor versão.

A troca de goleiros

Na reta final do primeiro tempo, o goleiro Ronaldo, um dos grandes destaques do Bahia na temporada, caiu com peso no braço depois de uma defesa e logo pediu atendimento médico. A lesão foi feia e até mesmo jogadores do Remo solicitaram o rápido atendimento.

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Por meio de nota, o Bahia anunciou que Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo. A gravidade da lesão e o possível tempo de retorno ainda não foi divulgado.

Substituto natural de Ronaldo, o goleiro João Paulo foi acionado e entrou em campo aos 45 minutos. Oito minutos depois, aos 53, ele sofreu um gol após chute de forte de Vitor Bueno. João Paulo chegou a tocar na bola, mas sem colocar força suficiente para evitar que ela estufasse a rede.

Ali começou o filme de terror do Bahia, que caiu vertiginosamente de produção. No início do segundo tempo, João Paulo deu um rebote para o meio da área e Gabriel Taliari virou. Taliari e Jajá, com liberdade na área, marcaram mais duas vezes e sacramentaram o 4 a 1.

Números divergentes

A atuação de João Paulo contra o Remo tem sido questionada por torcedores nas redes sociais e um número chama atenção. Nos quase 60 minutos que esteve em campo contra o clube paraense, ele sofreu 4 gols, mais que o Ronaldo havia sofrido em todos os jogos anteriores da Série A (incluindo o Remo).

Ronaldo foi o goleiro do Bahia em sete partidas na Série A e soma mais de 600 minutos na competição. Nesse período, o titular do Bahia na posição sofreu apenas 3 gols.

Ou seja, enquanto Ronaldo precisou de mais de 600 minutos para sofrer 3 gols, João Paulo viu as redes balançarem 4 vezes em apenas uma hora de atuação em Belém.

Ronaldo saiu lesionado em jogo do Bahia contra o Remo | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

João Paulo tem chance de brilhar no Bahia

Com a lesão de Ronaldo, João Paulo deve ter a chance de ser titular do Bahia nas próximas semanas (ou meses). O goleiro de 30 anos chegou ao Bahia no ano passado, mas se lesionou e não conseguiu estrear. Neste ano atuou em sete partidas, com 12 gols sofridos em 7 jogos.

Nem mesmo no Campeonato Baiano, João Paulo conseguiu grande destaque. Titular em seis partidas do Bahia, ele sofreu 8 gols (em que pese estar atuando em um time com jovens e jogadores menos utilizados). Em comparação, Ronaldo tem 9 gols sofridos em 14 jogos na temporada.

João Paulo está emprestado pelo Santos ao Tricolor Baiano somente até junho, mas pode ser adquirido em definitivo. Agora é a chance do goleiro de brilhar.

Ronaldo x João Paulo

Ronaldo:

Jogos na Série A: 7 partidas (+600 minutos)

Gols sofridos no Brasileiro: 3

Média na temporada: 0,64 gol por jogo (9 gols em 14 jogos)

João Paulo: