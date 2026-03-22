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BYD é a nova patrocinadora do Bahia: veja detalhes do contrato

Gigante chinesa vai ocupar espaço estratégico na camisa do Esquadrão e terá ações exclusivas no estádio e no CT

Téo Mazzoni e Jair Mendonça Jr.

Por Téo Mazzoni e Jair Mendonça Jr.

22/03/2026 - 13:58 h | Atualizada em 23/03/2026 - 7:21

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BYD e Esporte Clube Bahia selam acordo de patrocínio mediado pelo City Football Group
BYD e Esporte Clube Bahia selam acordo de patrocínio mediado pelo City Football Group -

O Esporte Clube Bahia anunciou, neste domingo, 22, uma nova parceria com a BYD (Build Your Dreams). A montadora chinesa passa a ser a nova patrocinadora do Esquadrão e terá sua marca estampada na região dos ombros dos uniformes das equipes masculina e feminina.

A parceria estratégica tem duração de três anos, posicionando a montadora como parceira oficial do Esquadrão dentro de uma plataforma integrada do City Football Group no Brasil.

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O acordo também contempla a exposição da marca em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento, além de diversas ações de marketing que conectam os torcedores ao Esquadrão, com experiências e iniciativas de hospitalidade voltadas a relacionamento e negócios.

A parceria tem como objetivo ampliar a presença da BYD no Brasil por meio de uma estratégia integrada de visibilidade e ativações, conectando-se à força regional do Bahia, que possui uma das maiores torcidas do país.

“A parceria com a BYD representa um passo estratégico fundamental para o fortalecimento da nossa marca. Unir o Bahia a uma empresa que lidera a transformação da mobilidade sustentável no mundo amplia nossa presença internacional e reforça nosso compromisso em buscar conexões que transcendam as fronteiras do futebol. Este acordo nos integra a uma rede global de inovação e visibilidade, elevando o clube a um novo patamar de relacionamento com o mercado mundial”, destaca Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF.

“A BYD é uma empresa que constrói sua história no Brasil há mais de 12 anos e, portanto, entende muito sobre os brasileiros e suas paixões para além dos automóveis, especialmente o futebol. Desde 2023, fincamos morada na Bahia e fomos tão bem acolhidos que queremos retribuir essa recepção. Patrocinar o Esporte Clube Bahia foi um movimento natural”, celebra Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto.

Anúncio consolida a Bahia como o hub central da BYD na América Latina
Anúncio consolida a Bahia como o hub central da BYD na América Latina | Foto: Divulgação E.C Bahia

O anúncio consolida a Bahia como o hub central da BYD na América Latina. Além de gerar empregos na fábrica de Camaçari, a empresa agora se conecta emocionalmente com a maior paixão do estado: o futebol.

Para o Bahia SAF, significa mais receita e peso internacional ao se associar a uma marca global de tecnologia.

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Camisa do Esporte Clube Bahia com a marca da BYD
Camisa do Esporte Clube Bahia com a marca da BYD | Foto: Divulgação E.C Bahia

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