Ceni explica pênalti de Juba e diz: “Everaldo deveria ter pegado a bola"

Treinador explica escolha no jogo e destaca perfil de Everaldo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia foi goleado por 4 a 1 pelo Remo neste domingo, 22, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, quando o placar ainda estava 2 a 1 para a equipe mandante, o Esquadrão teve uma grande oportunidade de empatar em uma cobrança de pênalti — desperdiçada pelo capitão Luciano Juba.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni esclareceu os motivos da escolha do camisa 46 para a cobrança, em vez do atacante Everaldo, que, além de já ter marcado na partida, tem como uma de suas principais virtudes a batida de pênaltis.

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Segundo o treinador, a decisão ficou a critério dos jogadores, mas ele ponderou que, naquele momento, considerava mais adequado que Everaldo assumisse a cobrança.

Eu também achei que, naquele momento, o Everaldo deveria ter pegado a bola, porque já tinha feito o gol. Tinha a confiança de já ter marcado e é o centroavante Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Os dois (Juba e Everaldo) treinam muito bem pênaltis. Hoje, o Willian José não estava, então deixei a critério deles. Permiti que conversassem entre si e também falei com ambos para decidirem [...] Eles decidiram entre si, e não sei qual foi a conversa que tiveram”, afirmou Ceni.

Vale lembrar que, há pouco mais de dez dias, após o empate no BaVi pelo Brasileirão, o comandante tricolor já havia indicado a possibilidade de dar um tempo ao batedor oficial de pênaltis do Bahia, Willian José. Na ocasião, Luciano Juba apareceu como uma das primeiras opções, mas Ceni também citou Everaldo, destacando justamente o fator “quando está em campo”.

“Colocar outro jogador para bater... Vamos tentar preparar alguém, dar uma pausa por um ou dois pênaltis [...] Temos Juba, que bate bem, Everaldo, quando está em campo. Nestor bateu bem os últimos. Vamos treinar também”, declarou o técnico na coletiva após o clássico.

Em 2026, o Bahia registra o pior aproveitamento em cobranças de pênaltis dos últimos seis anos. São 11 cobranças, com apenas seis convertidas, o que representa um desempenho de aproximadamente 55%, segundo dados do EC Bahia Números, perfil dedicado a estatísticas no X (antigo Twitter).

Confira: