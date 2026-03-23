SÉRIE B 2026
Meia vendido pelo Bahia em 2026 estreia por novo clube com golaço
Meia garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta
Por Valdomiro Neto
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Cria da base do Esporte Clube Bahia, o meio-campista Jota teve uma estreia decisiva na série B do Campeonato Brasileiro de 2026 com o seu novo clube, o Athletic, em partida contra o time da Ponte Preta. O atleta foi responsável por marcar um golaço que sacramentou o placar de 2 a 1 e deu os primeiros três pontos do time na competição.
Veja como foi o gol:
Athletic 2x1 Ponte Preta— Diário de Torcedor (@DiarioGols) March 22, 2026
⚽️ Jota
🏆 Série B | 1ª rodada
pic.twitter.com/a4RMe8484i
Venda de Jota para o Athletic
Jota foi vendido no início do mês de março pelo esquadrão, em uma negociação na qual o Bahia manteve percentual dos direitos econômicos do jovem atleta, e que pode render lucro aos cofres do Esquadrão em uma venda futura.
Jota na temporada de 2026
Na temporada de 2026, Jota já entrou em campo oito vezes, entre partidas no Campeonato Baiano, defendendo as cores do Bahia, e pela Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro pelo time do Athletic-MG. Ao todo, Jota acumula oito partidas com 2 gols marcados.
Via de mão dupla
A ida de Jota para o Athletic possibilitou o jovem jogador Fred Mundoco chegar sem custos ao time sub-20 do Tricolor de Aço por duas temporadas.
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Próximo confronto
O próximo confronto do Athletic-MG é contra o time do Criciúma, fora de casa, no dia primeiro de abril, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
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