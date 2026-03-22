Neymar desagrada CBF e está praticamente fora da Copa do Mundo

Neymar em treino pelo Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Apesar das expectativas, Neymar está praticamente descartado da Copa do Mundo de 2026 pelo técnico Carlo Ancelotti. A informações é do blog de João Vítor Xavier, da CNN Brasil.

O blog aponta que Neymar tem desagradado a CBF com as declarações e as atitudes do jogador, que também não têm apresentado condições físicas ideias para ser convocado para a Seleção Brasileira.

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O entendimento da CBF seria que a entidade fez um grande sacrifício para gerar uma oportunidade para Neymar ser convocado, a exemplo a ida do técnico Carlo Ancelotti para ver a partida entre Santos e Mirassol, quando o atacante acabou poupado pelo Santos para evitar desgaste muscular.

Esforço em vão da CBF

Uma atitude recente que foi crítica para o relacionamento de Neymar com a CBF, foi o jogador estar ausente da partida entre Santos x Mirassol, na última terça-feira, 10. O jogador não entrou em campo e nem apareceu no estádio para ao menos conversar com o técnico Carlo Ancelotti e demonstrar compromisso.

Essa atitude teria piorado a imagem do jogador para a organização, e dificultando o relacionamento entre as partes e quase impossibilitando a convocação do jogador.

Um último fio de esperança

Segundo ao blog, Neymar teria que ter um desempenho fora do comum nas partidas que restam até a convocação definitiva para a Copa do Mundo. Porém, com a realidade atual, a chance de Neymar estar na Copa do Mundo é praticamente nula.

Neymar não joga pela seleção brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão contra o Uruguai. Ausência na Era Ancelotti, o atacante ainda busca sua melhor forma física, vivendo altos e baixos. Nesta temporada, soma 3 gols e 2 assistências em 5 jogos.