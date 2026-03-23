Lucas Arcanjo exalta torcida e comenta planejamento do Nordestão

Lucas Arcanjo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol nesta noite de domingo, 22, pela 8ª rodada do Brasileirão, o goleiro Lucas Arcanjo enalteceu a sinergia da equipe rubro-negra com a torcida presente nas arquibancadas do Barradão.

Em entrevista na zona mista, Arcanjo avaliou positivamente os sistemas defensivo e ofensivo do Leão. Além disso, comentou ainda sobre a preparação para a Copa do Nordeste e a possibilidade de rodar o elenco devido ao desgaste físico.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Fizemos uma partida muito equilibrada, criamos muitas chances, não sofremos gol, que é importante, dar confiança para o grupo, para o elenco. A gente jogou muito bem também, a torcida sempre comparecendo, sempre fortalecendo essa junção entre atleta e torcida", iniciou.

"Sobre a Copa Nordeste, a gente leva sempre o próximo jogo como o mais importante para o clube, independente de qual competição seja, de quem jogar. O Vitória vai estar sendo bem representado, que é o mais importante. A gente não sabe ainda [qual time vai jogar], porque está muito em cima, muita recuperação, descanso", admitiu.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 25, às 19h30. O adversário na estreia será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.