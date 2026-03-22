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VITÓRIA 1 A 0 MIRASSOL

Após vitória, Aitor Cantalapiedra projeta equilíbrio fora do Barradão

Meia espanhol concedeu entrevista na zona mista do Barradão

João Grassi

Por João Grassi

22/03/2026 - 22:05 h

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Imagem ilustrativa da imagem Após vitória, Aitor Cantalapiedra projeta equilíbrio fora do Barradão
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Titular na vitória por 1 a 0 do Vitória sobre o Mirassol, nesta noite de domingo, 22, pela 8ª rodada do Brasileirão, Aitor Cantalapiedra falou sobre a importância de somar pontos no Barradão. O espanhol projeta repetir o mesmo desempenho também nos confrontos longe de Salvador.

Em entrevista na zona mista, o meia-atacante espanhol garantiu que o grupo rubro-negro está focado e se preparando para manter o equilíbrio de atuações nos jogos em casa e também como visitante.

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"Um jogo muito importante. Três pontos importantes para nós depois da derrota no jogo passado. Importante somar os três pontos em casa para o nosso objetivo. Os jogos mudam muito. Aqui em casa, jogar no Barradão é outra coisa. Temos que melhorar os jogos fora de casa", iniciou.

"Para o nosso objetivo, será muito importante fazer pontos fora de casa. Estamos trabalhando nisso, todo o time, todo o staff, o professor, nós queremos ganhar sempre. Hoje pudemos ganhar esses três pontos que são muito importantes", completou Aitor.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 25, às 19h30. O adversário na estreia será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.

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ec vitória entrevista Zona Mista

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