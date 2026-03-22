Após vitória, Aitor Cantalapiedra projeta equilíbrio fora do Barradão

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular na vitória por 1 a 0 do Vitória sobre o Mirassol, nesta noite de domingo, 22, pela 8ª rodada do Brasileirão, Aitor Cantalapiedra falou sobre a importância de somar pontos no Barradão. O espanhol projeta repetir o mesmo desempenho também nos confrontos longe de Salvador.

Em entrevista na zona mista, o meia-atacante espanhol garantiu que o grupo rubro-negro está focado e se preparando para manter o equilíbrio de atuações nos jogos em casa e também como visitante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Um jogo muito importante. Três pontos importantes para nós depois da derrota no jogo passado. Importante somar os três pontos em casa para o nosso objetivo. Os jogos mudam muito. Aqui em casa, jogar no Barradão é outra coisa. Temos que melhorar os jogos fora de casa", iniciou.

"Para o nosso objetivo, será muito importante fazer pontos fora de casa. Estamos trabalhando nisso, todo o time, todo o staff, o professor, nós queremos ganhar sempre. Hoje pudemos ganhar esses três pontos que são muito importantes", completou Aitor.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 25, às 19h30. O adversário na estreia será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.