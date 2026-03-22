SÉRIE A
Vitória se impõe no Barradão e vence o Mirassol em duelo dos Leões
Rubro-Negro derrotou a equipe paulista nesta noite de domingo, 22
Por João Grassi
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No duelo dos Leões realizado no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, nesta noite de domingo, 22, o da Barra levou a melhor. O Esporte Clube Vitória derrotou o Mirassol pelo placar de 1 a 0, em compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro marcou o único gol do jogo aos 28 minutos do primeiro tempo, com Gabriel Baralhas. O volante aproveitou bola mal afastada pela defesa do time paulista e bateu bonito, de primeira, sem deixar a bola cair.
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Classificação e próximo compromisso
Com o resultado, o Vitória sobe para 10 pontos e ocupa, até o momento, a 10ª posição na tabela. O Mirassol, por outro lado, não repete o sucesso da campanha de 2025 é apenas o 18º colocado na classificação, dentro da zona de rebaixamento.
Agora, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura muda o foco para a Copa do Nordeste. O Vitória estreia na quarta-feira, 25, às 19h30, diante do Botafogo-PB, novamente no Barradão.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x0 Mirassol
8ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Barradão, em Salvador
Data: 22/03/2026
Horário: 18h30
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Público: 17.995 mil pessoas
Cartões amarelos: Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Vitória) / Edson Carioca, Gabriel Pires e Reinaldo (Mirassol)
Gols: Baralhas aos 28' 1T
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon (Jamerson); Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia), Matheuzinho (Ronald) e Erick (Anderson Pato); Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
Mirassol: Walter; Igor Formiga (Alesson), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (Shaylon) e Neto Moura (Denilson); Negueba, Gabriel Pires (Edson Carioca) e Galeano (Everton Galdino); Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes.
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