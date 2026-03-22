Vitória se impõe no Barradão e vence o Mirassol em duelo dos Leões

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Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

No duelo dos Leões realizado no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, nesta noite de domingo, 22, o da Barra levou a melhor. O Esporte Clube Vitória derrotou o Mirassol pelo placar de 1 a 0, em compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro marcou o único gol do jogo aos 28 minutos do primeiro tempo, com Gabriel Baralhas. O volante aproveitou bola mal afastada pela defesa do time paulista e bateu bonito, de primeira, sem deixar a bola cair.

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Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para 10 pontos e ocupa, até o momento, a 10ª posição na tabela. O Mirassol, por outro lado, não repete o sucesso da campanha de 2025 é apenas o 18º colocado na classificação, dentro da zona de rebaixamento.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura muda o foco para a Copa do Nordeste. O Vitória estreia na quarta-feira, 25, às 19h30, diante do Botafogo-PB, novamente no Barradão.

Gabriel Baralhas, autor do gol rubro-negro | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Mirassol

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador

Data: 22/03/2026

Horário: 18h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Público: 17.995 mil pessoas

Cartões amarelos: Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Vitória) / Edson Carioca, Gabriel Pires e Reinaldo (Mirassol)

Gols: Baralhas aos 28' 1T

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon (Jamerson); Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia), Matheuzinho (Ronald) e Erick (Anderson Pato); Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

Mirassol: Walter; Igor Formiga (Alesson), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (Shaylon) e Neto Moura (Denilson); Negueba, Gabriel Pires (Edson Carioca) e Galeano (Everton Galdino); Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes.