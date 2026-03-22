Cacá celebra vitória em casa e vê "mesma postura" fora do Barradão

Cacá, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol nesta noite de domingo, 22, pela 8ª rodada do Brasileirão, no Barradão, Cacá enalteceu a importância dos três pontos conquistados. Peça chave no sistema defensivo rubro-negro, o zagueiro falou sobre mais um jogo sem sofrer gols.

Em entrevista na zona mista, Cacá elogiou a equipe como um todo e destacou a rápida recuperação depois da derrota sofrida contra o Grêmio. Ele citou a importância de "não se abalar" e seguir firme no campeonato.

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"Resultado positivo, muito importante, ainda mais jogando em casa. A equipe trabalha muito durante a semana, se dedica muito. Infelizmente, sofremos a derrota contra o Grêmio, mas continuamos de cabeça erguida, sabemos da nossa força. Com o campeonato longo tem jogos que podem acontecer da derrota vir, mas não podemos nos abalar. Entramos em campo de cabeça erguida, lutamos até o final e a vitória veio. Assim tem que ser em todo o campeonato", iniciou o defensor.

Cacá ainda afirmou que não houve diferença na "postura" do Vitória em comparação ao jogo em Porto Alegre. Para ele, o time gaúcho teve méritos e o Leão vai seguir buscando se comportar da mesma maneira nas partidas como mandante e visitante.

"A postura foi a mesma, tanto fora, tanto em casa. Acontece que do outro lado também tem 11 jogadores, jogadores com qualidade, mas a postura foi a mesma. Aconteceu da derrota ter vindo fora de casa, mas a gente entrou com a mesma postura aqui em casa e a vitória veio. Assim a gente vai continuar fazendo, entrar com postura, lutando, sempre buscando a vitória. A postura não vai ser diferente fora, não vai ser diferente em casa, vai ser sempre igual", garantiu.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 25, às 19h30. O adversário na estreia será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.