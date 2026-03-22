Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SÉRIE A

Autor do gol, Baralhas enaltece coletivo em vitória contra o Mirassol

Volante do Vitória concedeu entrevista na zona mista

João Grassi

Por João Grassi

22/03/2026 - 22:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol
Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol -

Autor do belo gol que definiu a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol nesta noite de domingo, 22, pela 8ª rodada do Brasileirão, no Barradão, Gabriel Baralhas deu todos os méritos do resultado ao jogo coletivo do Vitória.

Em entrevista na zona mista, Baralhas enalteceu dos companheiros de equipe a dedicação na partida. O volante deixou claro que os três pontos não vieram "apenas porque ele fez o gol".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Agradecer a equipe pelo jogo que fizemos. A vitória não foi só porque eu fiz o gol, foi construída no decorrer do jogo. A equipe toda está de parabéns pelo jogo, pela entrega, pela garra. Soubemos sofrer e tivemos qualidade na hora que tivemos que ter. A equipe toda está de parabéns pelos três pontos conquistados em casa.

Ainda de acordo com o camisa 44, o Leão da Barra teve uma postura diferente da partida contra o Grêmio, quando foi superado em uma atuação abaixo das expectativas no Rio Grande do Sul.

"Acho que entramos mais ligados desde o começo do jogo. Contra o Grêmio passou, a gente sabe onde erramos. Entramos um pouco desligados, demoramos um pouco para entrar no jogo e em casa foi diferente. Desde o começo já pressionando, querendo a bola o tempo todo", concluiu.

Leia Também:

Jair Ventura exalta postura do Vitória e planeja força máxima no Nordestão
Após vitória, Aitor Cantalapiedra projeta equilíbrio fora do Barradão
Ídolo do Vitória é novidade nos relacionados para enfrentar o Mirassol

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 25, às 19h30. O adversário na estreia será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória entrevista Zona Mista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x