Autor do gol, Baralhas enaltece coletivo em vitória contra o Mirassol

Gabriel Baralhas após marcar o gol da vitória sobre o Mirassol - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do belo gol que definiu a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol nesta noite de domingo, 22, pela 8ª rodada do Brasileirão, no Barradão, Gabriel Baralhas deu todos os méritos do resultado ao jogo coletivo do Vitória.

Em entrevista na zona mista, Baralhas enalteceu dos companheiros de equipe a dedicação na partida. O volante deixou claro que os três pontos não vieram "apenas porque ele fez o gol".

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"Agradecer a equipe pelo jogo que fizemos. A vitória não foi só porque eu fiz o gol, foi construída no decorrer do jogo. A equipe toda está de parabéns pelo jogo, pela entrega, pela garra. Soubemos sofrer e tivemos qualidade na hora que tivemos que ter. A equipe toda está de parabéns pelos três pontos conquistados em casa.

Ainda de acordo com o camisa 44, o Leão da Barra teve uma postura diferente da partida contra o Grêmio, quando foi superado em uma atuação abaixo das expectativas no Rio Grande do Sul.

"Acho que entramos mais ligados desde o começo do jogo. Contra o Grêmio passou, a gente sabe onde erramos. Entramos um pouco desligados, demoramos um pouco para entrar no jogo e em casa foi diferente. Desde o começo já pressionando, querendo a bola o tempo todo", concluiu.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 25, às 19h30. O adversário na estreia será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.