Jair Ventura exalta postura do Vitória e planeja força máxima no Nordestão

Jair Ventura a beira do campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer a equipe do Mirassol pelo placar de 1 a 0, neste domingo, 22, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura, comemorou o resultado positivo e falou sobre a postura do elenco dentro de casa.

“Achei um dos nossos melhores primeiros tempos. Foi um primeiro tempo impositivo. O Arcanjo não fez praticamente nenhuma defesa, botamos o Walter para trabalhar bastante. No segundo tempo, era para a gente ter matado o jogo", iniciou o treinador.

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Volta por cima

Jair Ventura ressaltou o desempenho positivo do zagueiro Camutanga, responsável por marcar um gol contra na última rodada, quando o Vitória perdeu para o Grêmio fora de casa.

“Um partidaço, um jogo muito seguro. É difícil se você faz um gol contra, não sabe como é o preço; então, a mesma coisa que ele teve de negativo, hoje ele deu a volta por cima.”

Ofensividade fora de casa

Jair Ventura afirmou que deseja montar um time do Vitória mais ofensivo para partidas fora de casa, com o objetivo de pressionar o adversário como faz em partidas no Barradão.

“A ideia é essa. Que a gente pressione também. Assim como a gente faz em casa, que possamos pressionar também jogando fora.”

Projeção para a Copa do Nordeste

Questionado sobre a projeção na Copa do Nordeste, o treinador afirmou que irá planejar junto ao clube e ao departamento médico a melhor utilização do elenco para a disputa da competição.

“Então, a gente vai sentar com o departamento de fisiologia e o departamento de preparação física para que não corramos riscos com atletas que têm minutagem muito alta. Mas, dentro daqueles que estiverem aptos, vamos com força máxima para que possamos não só ir para a final, mas vencer a Copa do Nordeste.”