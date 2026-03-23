BRASIL
Juba é preterido na Seleção Brasileira após convocação de Kaiki
Lateral do Bahia fica fora mesmo após lesão de Alex Sandro, e jogador do Cruzeiro é convocado
Por Téo Mazzoni
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O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Esporte Clube Bahia, foi novamente preterido pela Seleção Brasileira. Isso porque o técnico Carlo Ancelotti convocou, na madrugada desta segunda-feira (23), o lateral Kaiki, do Cruzeiro, para os amistosos contra França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03), em Orlando.
A convocação do jogador do Cruzeiro ocorreu em decorrência da lesão sofrida por Alex Sandro, do Flamengo, durante a partida contra o Corinthians, neste domingo, 22, válida pelo Campeonato Brasileiro.
Juba estava na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti, mas acabou ficando de fora da relação final, divulgada na última segunda-feira, 16. O jogador do Bahia havia sido observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção Brasileira durante o clássico BaVi do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, há pouco mais de dez dias.
O lateral-esquerdo do Esquadrão ficou de fora após o técnico italiano optar pelas convocações de Alex Sandro e Douglas Santos, do Zenit.
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No entanto, após a lesão do jogador do Flamengo, havia a expectativa de que Juba pudesse ser convocado. Afinal, em novembro do ano passado, quando foi chamado para defender o Brasil nos amistosos contra Senegal e Tunísia, Ancelotti prometeu que daria minutagem ao atleta.
Terá oportunidade para jogar
Contudo, Luciano Juba sequer entrou em campo e vai continuar sem atuar pela Seleção Brasileira, uma vez que o lateral foi novamente preterido por Ancelotti, que optou pela convocação de Kaiki, do Cruzeiro.
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