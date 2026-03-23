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RECORDE HISTÓRICO

Vitória atinge melhor início de Brasileirão desde 2013; veja os números

Com 10 pontos em 8 jogos, Leão da Barra supera marcas recentes e mantém ascensão no Brasileirão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/03/2026 - 9:58 h

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Time do Vitória comemorando em campo
Time do Vitória comemorando em campo -

Com a vitória sobre o time do Mirassol neste domingo, 22, o Esporte Clube Vitória chegou ao seu melhor início de Campeonato Brasileiro desde 2013. Na atual edição, o Leão soma 10 pontos em oito rodadas disputadas.

Marca que demorou a ser batida

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A última vez que o Vitória tinha batido 10 pontos em oito rodadas foi em 2013, quando o clube terminou a oitava rodada com 14 pontos na tabela, vencendo os confrontos contra times como: Náutico, Vasco, Athlético Paranaense e Vasco, e empatando contra Internacional e Bahia.

A situação do Vitória é ainda melhor, já que, mesmo com oito rodadas disputadas, a equipe comandada por Jair Ventura disputou apenas sete jogos. O duelo contra o Botafogo foi adiado e ainda não tem data para acontecer.

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Ano histórico

O ano de 2013 foi histórico para o time do Esporte Clube Vitória, no qual o time alcançou o quinto lugar, a sua melhor colocação na história do Brasileirão com formato de pontos corridos, ficando por por 3 pontos de conquistar o acesso à Libertadores.

Próximo confronto

O próximo confronto do Vitória no Brasileirão 2026 é contra a equipe do Cruzeiro, em Minas Gerais, no dia 1º de abril.

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