MERCADO DA BOLA
Vitória busca retorno de Wagner Leonardo e Grêmio decide futuro do zagueiro
Leão da Barra buscou a repatriação do ex-capitão para a temporada
Por Valdomiro Neto
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Um ano após sua saída do Esporte Clube Vitória para o time do Grêmio, o zagueiro Wagner Leonardo tem seu retorno buscado pelo clube baiano. O defensor foi destaque nas campanhas de 2023 e 2024, ex-capitão e peça chave no maior título da Série B, o maior da história do clube.
A busca do Vitória por Wagner Leonardo existiu, mas conforme apuração de A TARDE, a chance do jogador voltar para o Vitória é inexistente.
A reportagem de A TARDE apurou que o técnico do Grêmio, o português Luís Castro, teria barrada a saída de Wagner Leonardo do elenco gremista.
Espaço perdido no Grêmio
Titular em 2025, Wagner Leonardo perdeu espaço no elenco do Grêmio na temporada de 2026, sendo utilizado apenas em uma das últimas cinco partidas.
A perda de espaço de Wagner Leonardo no Grêmio aconteceu após uma expulsão na partida contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele só voltou a ser utilizado, como reserva, na final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, mas foi novamente expulso. Desde então não entrou em campo.
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Números de Wagner Leonardo no Vitória
Wagner Leonardo foi peça fundamental no título da Série B e acesso do Vitória para a Série A do Campeonato Brasileiro, atuando por 35 partidas no ano de 2023 e marcando 5 gols.
No ano de 2024, o jogador continuou sendo peça chave do elenco, assumindo o papel de capitão do elenco e atuando por 56 partidas na temporada.
Wagner Leonardo era capitão do Vitória e ídolo da torcida, mas pediu para deixar o clube após receber uma proposta do Grêmio. O Tricolor aceitou pagar R$ 26 milhões pelo defensor no ano passado. Até aqui, essa é a maior venda da história do Leão.
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