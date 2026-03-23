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MERCADO DA BOLA

Vitória busca retorno de Wagner Leonardo e Grêmio decide futuro do zagueiro

Leão da Barra buscou a repatriação do ex-capitão para a temporada

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/03/2026 - 13:40 h

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Zagueiro Wagner Leonardo saiu como destaque do Vitória
Zagueiro Wagner Leonardo saiu como destaque do Vitória -

Um ano após sua saída do Esporte Clube Vitória para o time do Grêmio, o zagueiro Wagner Leonardo tem seu retorno buscado pelo clube baiano. O defensor foi destaque nas campanhas de 2023 e 2024, ex-capitão e peça chave no maior título da Série B, o maior da história do clube.

A busca do Vitória por Wagner Leonardo existiu, mas conforme apuração de A TARDE, a chance do jogador voltar para o Vitória é inexistente.

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A reportagem de A TARDE apurou que o técnico do Grêmio, o português Luís Castro, teria barrada a saída de Wagner Leonardo do elenco gremista.

Wagner Leonardo em campo pelo Vitória
Wagner Leonardo em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Espaço perdido no Grêmio

Titular em 2025, Wagner Leonardo perdeu espaço no elenco do Grêmio na temporada de 2026, sendo utilizado apenas em uma das últimas cinco partidas.

A perda de espaço de Wagner Leonardo no Grêmio aconteceu após uma expulsão na partida contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele só voltou a ser utilizado, como reserva, na final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, mas foi novamente expulso. Desde então não entrou em campo.

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Números de Wagner Leonardo no Vitória

Wagner Leonardo foi peça fundamental no título da Série B e acesso do Vitória para a Série A do Campeonato Brasileiro, atuando por 35 partidas no ano de 2023 e marcando 5 gols.

No ano de 2024, o jogador continuou sendo peça chave do elenco, assumindo o papel de capitão do elenco e atuando por 56 partidas na temporada.

Wagner Leonardo era capitão do Vitória e ídolo da torcida, mas pediu para deixar o clube após receber uma proposta do Grêmio. O Tricolor aceitou pagar R$ 26 milhões pelo defensor no ano passado. Até aqui, essa é a maior venda da história do Leão.

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Tags:

esporte clube vitória Grêmio mercado da bola

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