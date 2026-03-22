E.C.BAHIA
Sem Willian José e com novidades: veja os relacionados do Bahia
Clube baiano enfrenta o Remo no Estádio Mangueirão neste domingo, 22
Por Téo Mazzoni
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O Esporte Clube Bahia terá à disposição 25 atletas para enfrentar o Remo, logo mais, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são a ausência de Willian José e a presença de dois Pivetes de Aço.
O atacante foi vetado pelo departamento médico tricolor em razão de uma lesão muscular na região posterior da coxa, após uma pancada sofrida no duelo da última quarta-feira, 18, contra o Red Bull Bragantino. O camisa 12 era dúvida para o confronto deste domingo, 22, conforme adiantado pelo Portal A TARDE.
Além da ausência de Willian José, outros dois nomes chamam atenção na lista: os Pivetes de Aço Sidney, meio-campista, e o atacante Caio Suassuna.
Eles foram convocados para repor as ausências de Nico Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Dell, punido pelo STJD, respectivamente.
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Gilberto, Kanu e Everton Ribeiro estão em fase de transição física e técnica.
Confira a lista:
- João Paulo, Victor, Ronaldo
- Iago Borduchi, Roman Gomez, Luciano Juba e Zé Guilherme
- Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor
- Erick, Rodrigo Nestor, David Martins, Jean Lucas, Michel Araujo, Caio Alexandre, Sidney
- Everaldo, Sanabria, Caio Suassuna, Kike Olivera, Ademir, Erick Pulga
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