Sem Willian José e com novidades: veja os relacionados do Bahia

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Bahia terá jogo contra o Remo - Foto: Divulgação / E.C. Bahia

O Esporte Clube Bahia terá à disposição 25 atletas para enfrentar o Remo, logo mais, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são a ausência de Willian José e a presença de dois Pivetes de Aço.

O atacante foi vetado pelo departamento médico tricolor em razão de uma lesão muscular na região posterior da coxa, após uma pancada sofrida no duelo da última quarta-feira, 18, contra o Red Bull Bragantino. O camisa 12 era dúvida para o confronto deste domingo, 22, conforme adiantado pelo Portal A TARDE.

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Além da ausência de Willian José, outros dois nomes chamam atenção na lista: os Pivetes de Aço Sidney, meio-campista, e o atacante Caio Suassuna.

Eles foram convocados para repor as ausências de Nico Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Dell, punido pelo STJD, respectivamente.

Gilberto, Kanu e Everton Ribeiro estão em fase de transição física e técnica.

Confira a lista: