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E.C.BAHIA

Sem Willian José e com novidades: veja os relacionados do Bahia

Clube baiano enfrenta o Remo no Estádio Mangueirão neste domingo, 22

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

22/03/2026 - 13:03 h

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Bahia terá jogo contra o Remo
Bahia terá jogo contra o Remo -

O Esporte Clube Bahia terá à disposição 25 atletas para enfrentar o Remo, logo mais, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são a ausência de Willian José e a presença de dois Pivetes de Aço.

O atacante foi vetado pelo departamento médico tricolor em razão de uma lesão muscular na região posterior da coxa, após uma pancada sofrida no duelo da última quarta-feira, 18, contra o Red Bull Bragantino. O camisa 12 era dúvida para o confronto deste domingo, 22, conforme adiantado pelo Portal A TARDE.

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Além da ausência de Willian José, outros dois nomes chamam atenção na lista: os Pivetes de Aço Sidney, meio-campista, e o atacante Caio Suassuna.

Eles foram convocados para repor as ausências de Nico Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Dell, punido pelo STJD, respectivamente.

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Gilberto, Kanu e Everton Ribeiro estão em fase de transição física e técnica.

Confira a lista:

  • João Paulo, Victor, Ronaldo
  • Iago Borduchi, Roman Gomez, Luciano Juba e Zé Guilherme
  • Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor
  • Erick, Rodrigo Nestor, David Martins, Jean Lucas, Michel Araujo, Caio Alexandre, Sidney
  • Everaldo, Sanabria, Caio Suassuna, Kike Olivera, Ademir, Erick Pulga

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