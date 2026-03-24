DATA FIFA
Sem Juba, Ancelotti aponta laterais como ponto fraco da Seleção Brasileira
Técnico italiano afirmou que o setor é o "ponto fraco" do Brasil
Por Téo Mazzoni
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Após deixar o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Esporte Clube Bahia, de fora de mais uma convocação da Seleção Brasileira — ao preteri-lo em relação a Kaiki, do Cruzeiro —, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a maior carência do Brasil atualmente está justamente nas laterais.
Em entrevista ao programa Galvão FC, do SBT, o treinador italiano apontou a posição como o “ponto fraco” da Seleção Brasileira. Segundo o comandante, “falta o que nunca havia faltado, que são os laterais”.
O Brasil tinha laterais fantásticos, como Cafu e Marcelo. Agora há um pouco de carência
Diante da deficiência no setor, Ancelotti revelou que não vê problema em escalar zagueiros improvisados na lateral, como já fez com Éder Militão, titular na lateral-direita no amistoso contra o Senegal, em novembro de 2025.
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Para os amistosos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa — contra a França, nesta quinta-feira, 26, às 17h, e diante da Croácia, na próxima terça-feira, 31, às 21h30 —, o técnico italiano convocou quatro jogadores para as laterais: Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit) e Kaiki (Cruzeiro), que subtitui Alex Sandro (Flamengo), cortado após lesão.
Luciano Juba vivia a expectativa de voltar a ser convocado por Ancelotti, após ter recebido a promessa de minutos durante a convocação de novembro da temporada passada, quando integrou a lista final para os amistosos contra Senegal e Tunísia, mas não entrou em campo.
O camisa 46 do Bahia chegou a figurar na prélista do treinador e foi observado de perto por membros da comissão técnica durante o clássico BaVi pelo Campeonato Brasileiro, há pouco mais de dez dias.
Apesar da expectativa, Juba acabou preterido duas vezes por Ancelotti: primeiro ao ficar fora da lista oficial divulgada na segunda-feira, 16, e, posteriormente, na madrugada desta segunda-feira, 23, quando o treinador optou por convocar Kaiki — e não o jogador do Esquadrão — para substituir Alex Sandro na lateral esquerda.
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