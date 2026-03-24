Sem Juba, Ancelotti aponta laterais como ponto fraco da Seleção Brasileira

Carência nas laterais persiste, e Juba segue sem espaço - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Após deixar o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Esporte Clube Bahia, de fora de mais uma convocação da Seleção Brasileira — ao preteri-lo em relação a Kaiki, do Cruzeiro —, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a maior carência do Brasil atualmente está justamente nas laterais.

Em entrevista ao programa Galvão FC, do SBT, o treinador italiano apontou a posição como o “ponto fraco” da Seleção Brasileira. Segundo o comandante, “falta o que nunca havia faltado, que são os laterais”.

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O Brasil tinha laterais fantásticos, como Cafu e Marcelo. Agora há um pouco de carência Carlo Ancelotti - técnico da Seleção Brasileira

Diante da deficiência no setor, Ancelotti revelou que não vê problema em escalar zagueiros improvisados na lateral, como já fez com Éder Militão, titular na lateral-direita no amistoso contra o Senegal, em novembro de 2025.

Para os amistosos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa — contra a França, nesta quinta-feira, 26, às 17h, e diante da Croácia, na próxima terça-feira, 31, às 21h30 —, o técnico italiano convocou quatro jogadores para as laterais: Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit) e Kaiki (Cruzeiro), que subtitui Alex Sandro (Flamengo), cortado após lesão.

Luciano Juba vivia a expectativa de voltar a ser convocado por Ancelotti, após ter recebido a promessa de minutos durante a convocação de novembro da temporada passada, quando integrou a lista final para os amistosos contra Senegal e Tunísia, mas não entrou em campo.

O camisa 46 do Bahia chegou a figurar na prélista do treinador e foi observado de perto por membros da comissão técnica durante o clássico BaVi pelo Campeonato Brasileiro, há pouco mais de dez dias.

Apesar da expectativa, Juba acabou preterido duas vezes por Ancelotti: primeiro ao ficar fora da lista oficial divulgada na segunda-feira, 16, e, posteriormente, na madrugada desta segunda-feira, 23, quando o treinador optou por convocar Kaiki — e não o jogador do Esquadrão — para substituir Alex Sandro na lateral esquerda.