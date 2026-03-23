DE OLHO NO ADVERSÁRIO
Primeiro rival do Vitória no Nordestão tem ex-PSG e técnico folclórico
Equipe foi campeão estadual e visita o Rubro-Negro pela estreia da Copa do Nordeste
Por Lucas Vilas Boas
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O primeiro adversário do Vitória na Copa do Nordeste foi campeão estadual nesta temporada, conta com jogadores consagrados em seu elenco e um técnico que esbanja carisma — o Botafogo-PB.
O Belo, como é carinhosamente apelidado, voltou a conquistar o Campeonato Paraibano após sete anos com a ajuda de nomes conhecidos como o meia Nenê, de 44 anos, o atacante Henrique Dourado, que foi campeão carioca pelo Flamengo em 2019, além do técnico Lisca 'Doido'.
Anunciado após goleada por 4 a 1 sofrida para o Campinense —, o treinador conseguiu restabelecer a confiança do time com o "carro andando" e conquistar o título estadual no último sábado, 21, em cima do Sousa-PB, com o placar agregado de 2 a 1.
Outros nomes conhecidos
Além e Nenê e Henrique Dourado, o elenco do Botafogo-PB conta com outros jogadores que passaram pelo Vitória nos últimos anos.
Campeão da Série B 2023 pelo Leão da Barra, o zagueiro Yan Souto é um dos atletas à disposição de Lisca, assim como o lateral Patric Calmon, também conhecido como PK.
Jovem atacante da base do Vitória, Lawan está emprestado ao Belo até o final da temporada e, apesar de não ter entrado em campo desde que chegou — há quase um mês —, é outro nome que já pisou na Toca do Leão que veste as cores do Botafogo Futebol Clube.
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Copa do Nordeste
Vitória e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no Barradão, pela primeira rodada do Nordestão. Vale lembrar que o Rubro-Negro integra o Grupo A, enquanto o Alvinegro é um dos integrantes do Grupo B.
Grupos da Primeira Fase
- GRUPO A - Vitória-BA, ASA-AL, Sousa-PB, Itabaiana-SE e Fluminense-PI
- GRUPO B - Juazeirense-BA, CRB-AL, Botafogo-PB, Confiança-SE e Piauí-PI
- GRUPO C - Ceará-CE, Sport-PE, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário-CE
- GRUPO D - Fortaleza-CE, Retrô-PE, ABC-RN, Maranhão-MA e Jacuipense-BA
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