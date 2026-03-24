Vitória lança promoção de ingressos para estreia na Copa do Nordeste; veja valores

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Torcida do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória divulgou na manhã desta terça-feira, 24, que irá realizar uma promoção de ingressos para os sócio-torcedores na partida contra o Botafogo-PB no Barradão, nesta quarta-feira, 25, às 19h, pela primeira fase da Copa do Nordeste.

A ação disponibilizará um cupom para que o Sócio Sou Mais Vitória possa compartilhar com amigos e familiares para que tenham desconto na compra dos ingressos da partida.

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Valores da promoção

Cadeira - R$ 60

Arquibancada - R$ 30

Expectativas para a estreia do Vitória na Copa do Nordeste

A partida contra o Botafogo-PB marca a estreia do Vitória na Copa do Nordeste de 2026. O Rubro-Negro está no grupo A da competição.

Grupo A

Itabaiana

ASA

EC Vitória

Fluminense do Piauí

Sousa

Jair Ventura planeja força máxima na Copa do Nordeste

Ao final da última partida pelo Campeonato Brasileiro, quando o Vitória bateu o time do Mirassol pelo placar de 1 a 0, no último domingo, 22. Jair Ventura afirmou que planeja, junto ao clube, a melhor utilização de elenco para a vencer a Copa do Nordeste.

“Então, a gente vai sentar com o departamento de fisiologia e o departamento de preparação física para que não corramos riscos com atletas que têm minutagem muito alta. Mas, dentro daqueles que estiverem aptos, vamos com força máxima para que possamos não só ir para a final, mas vencer a Copa do Nordeste.”

