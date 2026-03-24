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COPA DO NORDESTE

Vitória lança promoção de ingressos para estreia na Copa do Nordeste; veja valores

Promoção é válida para a partida diante do Botafogo-PB pela Copa do Nordeste

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/03/2026 - 10:29 h | Atualizada em 24/03/2026 - 11:12

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Torcida do Vitória
Torcida do Vitória -

O Esporte Clube Vitória divulgou na manhã desta terça-feira, 24, que irá realizar uma promoção de ingressos para os sócio-torcedores na partida contra o Botafogo-PB no Barradão, nesta quarta-feira, 25, às 19h, pela primeira fase da Copa do Nordeste.

A ação disponibilizará um cupom para que o Sócio Sou Mais Vitória possa compartilhar com amigos e familiares para que tenham desconto na compra dos ingressos da partida.

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Valores da promoção

  • Cadeira - R$ 60
  • Arquibancada - R$ 30

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Expectativas para a estreia do Vitória na Copa do Nordeste

A partida contra o Botafogo-PB marca a estreia do Vitória na Copa do Nordeste de 2026. O Rubro-Negro está no grupo A da competição.

Grupo A

  • Itabaiana
  • ASA
  • EC Vitória
  • Fluminense do Piauí
  • Sousa
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Jair Ventura planeja força máxima na Copa do Nordeste

Ao final da última partida pelo Campeonato Brasileiro, quando o Vitória bateu o time do Mirassol pelo placar de 1 a 0, no último domingo, 22. Jair Ventura afirmou que planeja, junto ao clube, a melhor utilização de elenco para a vencer a Copa do Nordeste.

“Então, a gente vai sentar com o departamento de fisiologia e o departamento de preparação física para que não corramos riscos com atletas que têm minutagem muito alta. Mas, dentro daqueles que estiverem aptos, vamos com força máxima para que possamos não só ir para a final, mas vencer a Copa do Nordeste.”

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Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória futebol brasileiro

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