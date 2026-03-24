Feira FC apresenta elenco e inicia trabalhos para a temporada 2026

Thiago Galhardo com a camisa do Feira FC - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Feira FC apresentou oficialmente o seu elenco para começar os trabalhos visando a disputa da segunda divisão do Campeonato Baiano. A apresentação aconteceu na tarde desta segunda-feira, 24, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O elenco recém-formado para disputar a segunda divisão do campeonato conta com jogadores renomados no futebol brasileiro, como o goleiro Sidão e o atacante Thiago Galhardo, além de nomes conhecidos, como Lucaneta.

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Expectativa de um novo desafio

Durante a apresentação, o jogador Lucaneta falou sobre as expectativas do projeto e reforçou a sua preparação física para trocar de modalidade e começar no futebol profissional.

“Primeiro, agradecer a Deus e também a Neto, Marcus e Mayara pela oportunidade. Sei o quanto vai ser difícil, o quanto é complicado entrar no profissional, mas já venho me preparando há um tempo. A experiência com o X1, exige muita força física, então já vinha treinando lá em São Paulo. Sei que aqui a preparação vai ser completamente diferente, mas abracei o projeto, vi que tem futuro e sei o quanto posso ajudar dentro e fora de campo. Vim aqui para dar o meu melhor.”

Lucaneta se destacou no universo do futebol brasileiro com experiência nos duelos 1 contra 1, conhecidos popularmente como X1, e irá fazer a sua estreia como jogador de Futebol profissional. O jogador destacou a sua disposição para evoluir em novos ambientes

“Eu sei que são estilos totalmente diferentes, já passei por bases de futebol de campo, então já tenho noção de posicionamento, mas eu quero aprender cada vez mais. Venho com o coração aberto, com a mente aberta para aprender com quem já está na área já tem um tempo. Espero superar as expectativas.

Lucaneta em apresentação no Feira FC | Foto: DIVULGAÇÃO/ FEIRA FC

Experiência em campo

O experiente goleiro Sidão falou sobre a sua expectativa com o novo desafio profissional em sua carreira, e também elogiou a estrutura oferecida pelo clube.

“Eu comentei aqui que estou muito empolgado, e fazia algum tempo que não tinha essa sensação de grandeza. Conhecendo o clube hoje, com a estrutura que tem e com tudo isso que está acontecendo extra-campo, é uma sensação muito boa poder viver essa grandeza novamente, como já vivi em muitos momentos da minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte dessa história e pegar essa página em branco do Feira para conseguir escrever a história do clube. Poder fazer parte disso, para mim, é gratificante demais.

Sidão em apresentão do Feira FC | Foto: DIVULGAÇÃO/ FEIRA FC

Estreia na série B do Baianão

O Feira FC fará sua estreia na segunda divisão do certame estadual contra o Vitória da Conquista, partida prevista para os dias 2 ou 3 de maio. A partida será disputada na Arena Cajueiro.