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COPA DO NORDESTE

Sport x Jacuipense: onde assistir à estreia do Jacupa no Nordestão

Leão do Sisal inicia campanha na Copa do Nordeste 2026 nesta terça-feira, 24

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/03/2026 - 6:43 h

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Veja onde assistir Sport x Jacuipense pelo Nordestão 2026
Veja onde assistir Sport x Jacuipense pelo Nordestão 2026 -

Vivendo uma temporada verdadeiramente histórica em 2026, o Esporte Clube Jacuipense fará sua estreia na Copa do Nordeste diante de um dos maiores clubes da região: o Sport. O duelo, válido pela 1ª rodada da competição, acontece nesta terça-feira, 24, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Leão do Sisal integra o Grupo D do Nordestão, ao lado de ABC, Fortaleza, Maranhão e Retrô. No entanto, durante a fase de grupos, enfrenta os adversários do Grupo C: América-RN, Ceará, Ferroviário, Imperatriz e Sport. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam à fase final.

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Onde assistir

  • TV: SBT
  • Streaming: SportyNet

Ficha técnica

Sport x Jacuipense

  • Data: 24/03/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, em Recife
  • Rodada: 1ª

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Temporada histórica

O ano de 2026 tem sido um dos melhores dos mais de 60 anos de história do Jacuipense. O clube de Riachão do Jacuípe foi semifinalista do Campeonato Baiano — eliminado pelo Vitória nos pênaltis, após empate no Barradão —, dominou a seleção dos melhores do Baianão e está, pela primeira vez, na 5ª fase da Copa do Brasil.

No principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, o Leão do Sisal enfrentará o gigante Palmeiras. Em razão da campanha histórica até aqui, o clube já arrecadou cerca de R$ 4,85 milhões em premiações pelas fases anteriores.

Além da Copa do Nordeste, na qual faz sua estreia nesta terça-feira, o Jacupa também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro na atual temporada.

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Tags:

Copa do Nordeste esporte clube jacuipense sport

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