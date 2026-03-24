Sport x Jacuipense: onde assistir à estreia do Jacupa no Nordestão

Veja onde assistir Sport x Jacuipense pelo Nordestão 2026 - Foto: Reprodução / EC Jacuipense

Vivendo uma temporada verdadeiramente histórica em 2026, o Esporte Clube Jacuipense fará sua estreia na Copa do Nordeste diante de um dos maiores clubes da região: o Sport. O duelo, válido pela 1ª rodada da competição, acontece nesta terça-feira, 24, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Leão do Sisal integra o Grupo D do Nordestão, ao lado de ABC, Fortaleza, Maranhão e Retrô. No entanto, durante a fase de grupos, enfrenta os adversários do Grupo C: América-RN, Ceará, Ferroviário, Imperatriz e Sport. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam à fase final.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Onde assistir

TV : SBT

: SBT Streaming : SportyNet

Ficha técnica

Sport x Jacuipense

Data : 24/03/2026

: 24/03/2026 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local : Ilha do Retiro, em Recife

: Ilha do Retiro, em Recife Rodada : 1ª

Temporada histórica

O ano de 2026 tem sido um dos melhores dos mais de 60 anos de história do Jacuipense. O clube de Riachão do Jacuípe foi semifinalista do Campeonato Baiano — eliminado pelo Vitória nos pênaltis, após empate no Barradão —, dominou a seleção dos melhores do Baianão e está, pela primeira vez, na 5ª fase da Copa do Brasil.

No principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, o Leão do Sisal enfrentará o gigante Palmeiras. Em razão da campanha histórica até aqui, o clube já arrecadou cerca de R$ 4,85 milhões em premiações pelas fases anteriores.

Além da Copa do Nordeste, na qual faz sua estreia nesta terça-feira, o Jacupa também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro na atual temporada.