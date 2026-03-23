Estrela da Premier League é desconvocada da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Titular absoluto do Arsenal, da Inglaterra, o zagueiro Gabriel Magalhães foi desconvocado da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 23. O defensor se queixou de dores no joelho direito durante a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, neste domingo, 23, e não está apto para as partidas desta data Fifa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que não será convocado outro jogador para substitui-lo. Os cortes têm sido um problema recorrente da Amarelinha e, somente nesta última convocação, três jogadores precisaram ser desconvocados.

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Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e Seleção Brasileira | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O goleiro Hugo Souza foi chamado no lugar de Alisson, do Liverpool, que teve uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o lateral Kaiki foi convocado para substituir Alex Sandro, que sofreu a mesma contusão.

Terceiro corte na última lista divulgada por Ancelotti, Gabriel Magalhães é titular absoluto do Arsenal — líder da Premier League com nove pontos de diferença. O brasileiro marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências em 38 jogos na temporada