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Estrela da Premier League é desconvocada da Seleção Brasileira

Convocação de Carlo Ancelotti sofreu com três cortes para esta da ta Fifa

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/03/2026 - 18:46 h

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira -

Titular absoluto do Arsenal, da Inglaterra, o zagueiro Gabriel Magalhães foi desconvocado da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 23. O defensor se queixou de dores no joelho direito durante a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, neste domingo, 23, e não está apto para as partidas desta data Fifa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que não será convocado outro jogador para substitui-lo. Os cortes têm sido um problema recorrente da Amarelinha e, somente nesta última convocação, três jogadores precisaram ser desconvocados.

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Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e Seleção Brasileira
Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e Seleção Brasileira | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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O goleiro Hugo Souza foi chamado no lugar de Alisson, do Liverpool, que teve uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o lateral Kaiki foi convocado para substituir Alex Sandro, que sofreu a mesma contusão.

Terceiro corte na última lista divulgada por Ancelotti, Gabriel Magalhães é titular absoluto do Arsenal — líder da Premier League com nove pontos de diferença. O brasileiro marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências em 38 jogos na temporada

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