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NOVO DONO

Feira FC anuncia estádio histórico da Bahia como nova casa

Antiga casa do Bahia de Feira, a Arena Cajueiro passa a ser símbolo de novo projeto esportivo baiano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/03/2026 - 20:15 h

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Arena Cajueiro agora tem as cores do Feira FC
Arena Cajueiro agora tem as cores do Feira FC -

Casa do Bahia de Feira desde 2018, o Estádio Professor Jodilton Oliveira Souza, mais conhecido como Arena Cajueiro, tem um novo dono a partir desta temporada. Nesta segunda-feira, 23, o Feira FC anunciou que firmou contrato com o complexo esportivo até o final de 2027, com possibilidade de aquisição definitiva durante o período.

A estrutura completamente modernizada foi divulgada pelo clube através das redes sociais, em vídeo que mostra a área externa e interna do estádio com as cores do Feira — verde e branco. As arquibancadas, até o momento, permanecem azul, vermelho e branco.

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"O Estádio Professor Jodilton Souza, até então conhecido como Arena Cajueiro, passa a viver uma nova fase como casa do Feira Futebol Clube e principal marco de uma reestruturação que mira protagonismo no cenário esportivo nacional, diz trecho do comunicado oficial do clube.

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Localizada em uma das principais cidades do interior do Nordeste, a arena passa a ser peça central de um movimento que busca reposicionar o futebol feirense no mapa nacional
Feira FC

A Arena Cajueiro teve capacidade aumentada recentemente para cerca de 7 mil torcedores e é conhecida por seu gramado sintético. O Feira FC vai disputar a Série B do Campeonato Baiano nesta temporada e, como possui contrato até o final do próximo ano com o complexo esportivo, pode atuar no local na elite do futebol baiano em caso de acesso.

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