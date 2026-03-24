Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SELEÇÃO BRASILEIRA

Neymar chegou ao fundo do poço, diz grande jornal europeu

Fora da Seleção, craque é criticado após participar de um torneio de pôquer online

Redação

Por Redação

24/03/2026 - 10:04 h | Atualizada em 24/03/2026 - 10:18

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes
Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes -

A ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira voltou a gerar forte repercussão, dentro e fora do Basil, especialmente às vésperas dos amistosos contra França e Croácia. Mesmo fora da lista do técnico Carlo Ancelotti, o camisa 10 segue no centro dos debates sobre o presente e o futuro da equipe.

O nome do atacante também ganhou destaque na imprensa internacional. Em reportagem publicada nesta terça-feira, 24, o jornal espanhol AS, um dos maiores da Europa, repercutiu não apenas ausência de Neymar na convocação, mas episódios recentes fora de campo. O veículo foi direto ao avaliar o momento do jogador com a capa: "Neymar chega ao fundo do poço".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Neymar chegou ao fundo do poço, diz grande jornal europeu
| Foto: Reprodução

A declaração ganhou força após o próprio Neymar revelar, por meio de um stories no Instagram, que participou de um campeonato virtual de pôquer no último fim de semana, quando foi desfalquedo Santos em jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão.

“Fiquei em casa, joguei, sim, online”, falou o jogador do Santos, que ainda compartilhou uma das mesas do torneio e demonstrou satisfação com o desempenho.

A ausência de Neymar foi explicada pelo técnico Cuca, que apontou o risco físico elevado e a impossibilidade de utilizá-lo em uma sequência intensa de jogos como fatores determinantes para sua preservação. Ainda assim, o cenário ampliou as discussões sobre o momento vivido pelo atleta e sua condição para retomar protagonismo na Seleção Brasileira.

Leia Também:

Sem Juba, Ancelotti aponta laterais como ponto fraco da Seleção Brasileira
Feira FC apresenta elenco e inicia trabalhos para a temporada 2026
“Rei do acesso”, ex-Bahia acerta com clube da Série B do Brasileirão

Neymar no centro do debate

Entre opiniões de peso do futebol brasileiro, o zagueiro Marquinhos saiu em defesa do atacante, ressaltando sua importância para o grupo e demonstrando confiança em um retorno próximo. Já o ex-jogador Romário adotou um tom mais incisivo ao comentar a situação. Em sua coluna no Jornal O Dia, afirmou que “um craque tem que jogar”, defendendo a presença de Neymar na Copa do Mundo, independentemente da condição física atual.

Por outro lado, a análise de Zico trouxe um contraponto mais cauteloso. O ídolo destacou que, embora Neymar siga sendo um jogador diferenciado, é fundamental que ele recupere o ritmo de jogo antes de voltar a ser convocado, sobretudo fora do contexto de amistosos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlo Ancelotti neymar seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x