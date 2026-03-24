Neymar chegou ao fundo do poço, diz grande jornal europeu

Críticas crescem após ausência na Seleção Brasileira e exposição nas redes - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

A ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira voltou a gerar forte repercussão, dentro e fora do Basil, especialmente às vésperas dos amistosos contra França e Croácia. Mesmo fora da lista do técnico Carlo Ancelotti, o camisa 10 segue no centro dos debates sobre o presente e o futuro da equipe.

O nome do atacante também ganhou destaque na imprensa internacional. Em reportagem publicada nesta terça-feira, 24, o jornal espanhol AS, um dos maiores da Europa, repercutiu não apenas ausência de Neymar na convocação, mas episódios recentes fora de campo. O veículo foi direto ao avaliar o momento do jogador com a capa: "Neymar chega ao fundo do poço".

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| Foto: Reprodução

A declaração ganhou força após o próprio Neymar revelar, por meio de um stories no Instagram, que participou de um campeonato virtual de pôquer no último fim de semana, quando foi desfalquedo Santos em jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão.

“Fiquei em casa, joguei, sim, online”, falou o jogador do Santos, que ainda compartilhou uma das mesas do torneio e demonstrou satisfação com o desempenho.

A ausência de Neymar foi explicada pelo técnico Cuca, que apontou o risco físico elevado e a impossibilidade de utilizá-lo em uma sequência intensa de jogos como fatores determinantes para sua preservação. Ainda assim, o cenário ampliou as discussões sobre o momento vivido pelo atleta e sua condição para retomar protagonismo na Seleção Brasileira.

Neymar no centro do debate

Entre opiniões de peso do futebol brasileiro, o zagueiro Marquinhos saiu em defesa do atacante, ressaltando sua importância para o grupo e demonstrando confiança em um retorno próximo. Já o ex-jogador Romário adotou um tom mais incisivo ao comentar a situação. Em sua coluna no Jornal O Dia, afirmou que “um craque tem que jogar”, defendendo a presença de Neymar na Copa do Mundo, independentemente da condição física atual.

Por outro lado, a análise de Zico trouxe um contraponto mais cauteloso. O ídolo destacou que, embora Neymar siga sendo um jogador diferenciado, é fundamental que ele recupere o ritmo de jogo antes de voltar a ser convocado, sobretudo fora do contexto de amistosos.