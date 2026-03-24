Sem VAR, jogo do Vitória terá árbitro estreante e pivô de polêmica

Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior - Foto: Pedro Chaves | FCF

O Vitória fará sua estreia na Copa do Nordeste 2026 nesta quarta-feira, 25, quando enfrenta o Botafogo-PB. Apesar do Barradão ter as ferramentas necessárias e já ter recebido jogos com a tecnologia, o duelo diante dos paraibanos não terá Árbitro de Vídeo (VAR).

O VAR não será utilizado na primeira fase do Nordestão, deixando todas as decisões da arbitragem sob responsabilidade do árbitro de campo e dos bandeirinhas. Para o confronto entre Leão e Belo, a CBF escalou Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, que ainda não apitou nenhum jogo em 2026.

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Raimundo já trabalhou em duas partidas do Campeonato Brasileiro neste ano, mas atuou como quarto árbitro em ambas. Ele tem 31 anos e faz parte do quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Polêmica em 2024

Raimundo Rodrigues já chegou a ser afastado pela FCF e incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA) na temporada 2024, após se envolver em uma polêmica no jogo entre Floresta e Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Cearense.

O árbitro marcou um pênalti equivocadamente aos 40 minutos do segundo tempo, após o zagueiro Guilherme cabecear a bola na própria coxa. Como não havia VAR na partida, a penalidade foi confirmada e o Floresta acabou vencendo por 1 a 0.

À época, houve uma enxurrada de críticas por parte do Maracanã, que chegou a se manifestar em nota classificando a atuação de Raimundo como "desastrosa e tendenciosa", além de afirmar que ele influenciou diretamente no resultado da partida.