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Jacuipense estreia com derrota diante do Sport na Copa do Nordeste
Jacupa reage no fim, mas sofre gol decisivo e perde para o Sport na Ilha do Retiro
Por Téo Mazzoni
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Na sua partida de estreia na história da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Jacuipense não foi páreo para o Sport, na Ilha do Retiro. No duelo dos Leões, nesta terça-feira, 24, o Jacupa foi derrotado por 2 a 1.
O jogo
Mandante, o Sport saiu na frente com gol de Carlos de Pena, ex-Bahia, no início do segundo tempo.
O Jacuipense até conseguiu arrancar o empate no fim da partida, após Adriano Jr., filho de Adriano Michael Jackson — velho conhecido da torcida do Esquadrão —, balançar as redes.
No entanto, pouco tempo depois, o Leão da Ilha voltou a marcar com Biel Fonseca e garantiu a vitória.
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Classificação e próximo jogo
Com o resultado, o Jacuipense passa a ocupar a lanterna do Grupo D do Nordestão, liderado por Retrô e Fortaleza, ambos com três pontos conquistados. ABC e Maranhão, também no mesmo grupo, ainda farão suas respectivas estreias na competição.
Na próxima rodada, o Jacupa enfrenta o América-RN na segunda-feira, 30, às 18h30, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.
Confira os jogos da rodada de estreia do Nordestão nesta terça-feira:
Além do duelo entre Sport e Jacuipense, a rodada de estreia da Copa do Nordeste contemplou mais três partidas.
- Imperatiz 0 x 1 Retrô;
- ASA 1 x 0 Piauí;
- Ferroviário 0 x 1 Fortaleza.
Nesta quarta-feira, 25, serão realizados mais seis jogos do Nordestão, com destaque para a estreia do Esporte Clube Vitória, que enfrenta o Botafogo-PB no Barradão, às 19h30.
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