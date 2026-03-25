Jacuipense estreia com derrota diante do Sport na Copa do Nordeste

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Jacuipense estreia com derrota fora de casa - Foto: @renatoag_foto / EC Jacuipense

Na sua partida de estreia na história da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Jacuipense não foi páreo para o Sport, na Ilha do Retiro. No duelo dos Leões, nesta terça-feira, 24, o Jacupa foi derrotado por 2 a 1.

O jogo

Mandante, o Sport saiu na frente com gol de Carlos de Pena, ex-Bahia, no início do segundo tempo.

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O Jacuipense até conseguiu arrancar o empate no fim da partida, após Adriano Jr., filho de Adriano Michael Jackson — velho conhecido da torcida do Esquadrão —, balançar as redes.

No entanto, pouco tempo depois, o Leão da Ilha voltou a marcar com Biel Fonseca e garantiu a vitória.

Classificação e próximo jogo

Com o resultado, o Jacuipense passa a ocupar a lanterna do Grupo D do Nordestão, liderado por Retrô e Fortaleza, ambos com três pontos conquistados. ABC e Maranhão, também no mesmo grupo, ainda farão suas respectivas estreias na competição.

Na próxima rodada, o Jacupa enfrenta o América-RN na segunda-feira, 30, às 18h30, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Confira os jogos da rodada de estreia do Nordestão nesta terça-feira:

Além do duelo entre Sport e Jacuipense, a rodada de estreia da Copa do Nordeste contemplou mais três partidas.

Imperatiz 0 x 1 Retrô;

ASA 1 x 0 Piauí;

Ferroviário 0 x 1 Fortaleza.

Nesta quarta-feira, 25, serão realizados mais seis jogos do Nordestão, com destaque para a estreia do Esporte Clube Vitória, que enfrenta o Botafogo-PB no Barradão, às 19h30.