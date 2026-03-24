Jacuipense desafia gigante em estreia histórica da Copa do Nordeste

Jacuipense faz temporada histórica em 2026 - Foto: ueslei_photos / Jacuipense

Um dos representantes baianos na Copa do Nordeste 2026, o Jacuipense participará da sua primeira fase de grupos da competição na história e tem um adversário pesado — porém, em crise — pela frente. O Leão do Sisal encara o Sport às 21h30 nesta terça-feira, 24, na Ilha do Retiro, pela primeira rodada do Nordestão.

Hoje comandado pelo técnico Rodrigo Ribeiro, o Jacuipense fará a sua quarta participação na Copa do Nordeste, mas foi eliminado em fases preliminares nas primeiras três campanhas. Pela última vez, em 2024, a equipe deu adeus ao torneio ao perder nos pênaltis para o Botafogo-PB.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A temporada fica cada vez mais positiva para o Leão do Sisal, que tem a chance de deixá-la ainda mais histórica com o Nordestão e Série D do Brasileiro.

Na Copa do Brasil, a equipe se saiu melhor sobre o Ceilândia, Santa Catarina e Novorizontino — avançando à quinta fase do torneio e faturando uma premiação milionária. Na etapa em questão, o Jacuipense encara o Palmeiras em jogos de ida e volta.

Adversário desta terça, o Sport foi recentemente campeão estadual, mas vive uma situação complicada que resultou na demissão do técnico Roger. O Rubro-Negro foi eliminado da Copa do Brasil após perder em casa para o Athletic e empatou em 0 a 0 com o Cuiabá na estreia da Série B.

Grupos da competição regional