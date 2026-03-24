PRIMEIRA VEZ!
Jacuipense desafia gigante em estreia histórica da Copa do Nordeste
Leão do Sisal participa da fase de grupos da competição pela primeira vez na história
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Um dos representantes baianos na Copa do Nordeste 2026, o Jacuipense participará da sua primeira fase de grupos da competição na história e tem um adversário pesado — porém, em crise — pela frente. O Leão do Sisal encara o Sport às 21h30 nesta terça-feira, 24, na Ilha do Retiro, pela primeira rodada do Nordestão.
Hoje comandado pelo técnico Rodrigo Ribeiro, o Jacuipense fará a sua quarta participação na Copa do Nordeste, mas foi eliminado em fases preliminares nas primeiras três campanhas. Pela última vez, em 2024, a equipe deu adeus ao torneio ao perder nos pênaltis para o Botafogo-PB.
A temporada fica cada vez mais positiva para o Leão do Sisal, que tem a chance de deixá-la ainda mais histórica com o Nordestão e Série D do Brasileiro.
Na Copa do Brasil, a equipe se saiu melhor sobre o Ceilândia, Santa Catarina e Novorizontino — avançando à quinta fase do torneio e faturando uma premiação milionária. Na etapa em questão, o Jacuipense encara o Palmeiras em jogos de ida e volta.
Leia Também:
Adversário desta terça, o Sport foi recentemente campeão estadual, mas vive uma situação complicada que resultou na demissão do técnico Roger. O Rubro-Negro foi eliminado da Copa do Brasil após perder em casa para o Athletic e empatou em 0 a 0 com o Cuiabá na estreia da Série B.
Grupos da competição regional
- Grupo A: Vitória, ASA, Sousa-PB, Itabaiana-SE e Fluminense-PI;
- Grupo B: Juazeirense-BA, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí;
- Grupo C: Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário-CE;
- Grupo D: Fortaleza, Retrô-PE, ABC, Maranhão e Jacuipense-BA.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes