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PARCERIA DE PESO

Cria do Bahia formará dupla de ataque com estrela da Copa do Mundo

Griezmann se despede da Espanha para dividir o ataque com o jovem Tiago

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/03/2026 - 20:47 h

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Tiago em campo pelo Orlando City, dos Estados Unidos
Tiago em campo pelo Orlando City, dos Estados Unidos -

Maior venda de jogadores da base do Bahia — negociado com o Orlando City no ano passado —, o atacante Tiago ganhou um companheiro de peso. Campeão da Copa do Mundo pela França em 2018, Antoine Griezmann vai se despedir do Atlético de Madrid e jogar ao lado do atleta revelado pelo Tricolor no clube norte-americano.

O craque francês é o maior artilheiro da história do clube espanhol e vai deixar o time após dez temporadas para assinar por dois anos, com opção de renovação por mais um, com o clube norte-americano. A história começou em 2010, quando o jogador foi comprado do Real Sociedad por 54 milhões de euros.

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"Não é fácil expressar em palavras o que sinto, porque este clube é a minha casa e vocês são a minha família. Tem sido uma jornada incrível, repleta de jogos inesquecíveis, gols, alegria e uma paixão que só quem realmente sente o Atleti consegue entender", disse Griezmann.

Quem já deu os primeiros passos como atacante do Orlando City foi Tiago, que marcou um gol em quatro jogos pelo clube na Major League Soccer — liga nacional dos Estados Unidos. A equipe é o 13º colocado da Conferência Leste, venceu um e perdeu quatro partidas até o momento.

Antoine Griezmann é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid
Antoine Griezmann é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid | Foto: Divulgação | Atlético de Madrid

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Comprado por cinco milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) em valor fixo e um milhão de dólares (R$ 5,54 milhões) de bônus, Tiago é a terceira maior venda da história do Bahia, mas assume o topo das maiores negociações de jogadores da base do Tricolor.

O atacante fica atrás somente para o uruguaio Luciano Rodríguez, em um acordo de 139,2 milhões, e Biel, que rendeu 48 milhões ao Esquadrão de Aço.

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