Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARRASCO

Adversário do Vitória, Botafogo-PB já foi algoz na Copa do Nordeste

Vitória reencontra Botafogo-PB, responsável por eliminação recente no Barradão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/03/2026 - 7:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos
Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos -

O Esporte Clube Vitória fará sua estreia na Copa do Nordeste de 2026 nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no Barradão, diante do Botafogo-PB, em um duelo que, para os torcedores mais assíduos, não traz boas memórias recentes.

Isso porque, em 2021, o Leão da Barra foi eliminado na fase classificatória para o Nordestão de 2022 pelo próprio Botafogo-PB, em pleno Barradão, após empate por 3 a 3 no placar agregado e derrota por 6 a 5 nos pênaltis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, vale destacar que, apesar da vantagem do Vitória no retrospecto geral do confronto, o Botafogo-PB encurtou a distância nos duelos mais recentes.

O Belo não perde para o Leão desde 2017, há noves anos, e está a apenas um triunfo de igualar o número de vitórias do rubro-negro no histórico do confronto.

Retrospecto geral

  • 19 jogos
  • 8 vitórias do Vitória
  • 7 vitórias do Botafogo-PB
  • 4 empates

Leia Também:

Adversário do Vitória mira afastar crise com técnico multicampeão
Boa fase: Vitória iguala número de vitórias do primeiro turno de 2025
Novo meia do Vitória revela recusa a times paulistas: "Estou no lugar certo"

O Vitória está há cinco jogos sem vencer o Botafogo-PB. Nos confrontos mais recentes, foram três empates e duas derrotas do Leão da Barra — ambas no Barradão: em 2019, quando foi derrotado por 3 a 1 pela Copa do Nordeste, e em 2022, quando perdeu por 1 a 0 pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Histórico do confronto

  • Série C 2022: Vitória 0x1 Botafogo-PB
  • Pré-Nordestão 2022: Vitória 2x2 Botafogo-PB (5-6 pênaltis)
  • Pré-Nordestão 2022: Botafogo-PB 1x1 Vitória
  • Copa do Nordeste 2020: Botafogo-PB 1x1 Vitória
  • Copa do Nordeste 2019: Vitória 1x3 Botafogo-PB
  • Copa do Nordeste 2017: Vitória 1x0 Botafogo-PB
  • Copa do Nordeste 2017: Botafogo-PB 4x2 Vitória
  • Copa do Brasil 2011: Vitória 0x0 Botafogo-PB
  • Copa do Brasil 2011: Botafogo-PB 3x1 Vitória
  • Copa do Nordeste 2010: Vitória 1x0 Botafogo-PB
  • Copa do Nordeste 2002: Botafogo-PB 3x6 Vitória
  • Copa do Nordeste 2001: Vitória 4x0 Botafogo-PB
  • Copa do Nordeste 1999: Botafogo-PB 3x2 Vitória
  • Copa do Nordeste 1999: Vitória 2x0 Botafogo-PB
  • Copa do Nordeste 1998: Botafogo-PB 1x0 Vitória
  • Copa do Nordeste 1998: Vitória 1x0 Botafogo-PB
  • Torneio José Américo Filho 1976: Vitória 2x1 Botafogo-PB
  • Torneio José Américo Filho 1976: Botafogo-PB 1x2 Vitória
  • Brasileirão 1976: Botafogo-PB 1x0 Vitória

Franco favorito na atual edição da Copa do Nordeste, o Vitória entra em campo diante do Botafogo-PB visando estrear com o pé direito — ou melhor, com a “chuteira direita” — na competição e encerrar a sequência negativa contra o adversário paraibano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

botafogo pb Copa do Nordeste esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x