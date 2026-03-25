Adversário do Vitória, Botafogo-PB já foi algoz na Copa do Nordeste

Leão encara rival que levou a melhor nos últimos confrontos - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória fará sua estreia na Copa do Nordeste de 2026 nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no Barradão, diante do Botafogo-PB, em um duelo que, para os torcedores mais assíduos, não traz boas memórias recentes.

Isso porque, em 2021, o Leão da Barra foi eliminado na fase classificatória para o Nordestão de 2022 pelo próprio Botafogo-PB, em pleno Barradão, após empate por 3 a 3 no placar agregado e derrota por 6 a 5 nos pênaltis.

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Além disso, vale destacar que, apesar da vantagem do Vitória no retrospecto geral do confronto, o Botafogo-PB encurtou a distância nos duelos mais recentes.

O Belo não perde para o Leão desde 2017, há noves anos, e está a apenas um triunfo de igualar o número de vitórias do rubro-negro no histórico do confronto.

Retrospecto geral

19 jogos

8 vitórias do Vitória

7 vitórias do Botafogo-PB

4 empates

O Vitória está há cinco jogos sem vencer o Botafogo-PB. Nos confrontos mais recentes, foram três empates e duas derrotas do Leão da Barra — ambas no Barradão: em 2019, quando foi derrotado por 3 a 1 pela Copa do Nordeste, e em 2022, quando perdeu por 1 a 0 pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Histórico do confronto

Série C 2022: Vitória 0x1 Botafogo-PB

Pré-Nordestão 2022: Vitória 2x2 Botafogo-PB (5-6 pênaltis)

Pré-Nordestão 2022: Botafogo-PB 1x1 Vitória

Copa do Nordeste 2020: Botafogo-PB 1x1 Vitória

Copa do Nordeste 2019: Vitória 1x3 Botafogo-PB

Copa do Nordeste 2017: Vitória 1x0 Botafogo-PB

Copa do Nordeste 2017: Botafogo-PB 4x2 Vitória

Copa do Brasil 2011: Vitória 0x0 Botafogo-PB

Copa do Brasil 2011: Botafogo-PB 3x1 Vitória

Copa do Nordeste 2010: Vitória 1x0 Botafogo-PB

Copa do Nordeste 2002: Botafogo-PB 3x6 Vitória

Copa do Nordeste 2001: Vitória 4x0 Botafogo-PB

Copa do Nordeste 1999: Botafogo-PB 3x2 Vitória

Copa do Nordeste 1999: Vitória 2x0 Botafogo-PB

Copa do Nordeste 1998: Botafogo-PB 1x0 Vitória

Copa do Nordeste 1998: Vitória 1x0 Botafogo-PB

Torneio José Américo Filho 1976: Vitória 2x1 Botafogo-PB

Torneio José Américo Filho 1976: Botafogo-PB 1x2 Vitória

Brasileirão 1976: Botafogo-PB 1x0 Vitória

Franco favorito na atual edição da Copa do Nordeste, o Vitória entra em campo diante do Botafogo-PB visando estrear com o pé direito — ou melhor, com a “chuteira direita” — na competição e encerrar a sequência negativa contra o adversário paraibano.