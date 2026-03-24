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SÉRIE A

Boa fase: Vitória iguala número de vitórias do primeiro turno de 2025

Leão da Barra está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

24/03/2026 - 16:54 h

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Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Mirassol
Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Mirassol -

Na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória vive um início de competição mais tranquilo em comparação a última temporada, quando venceu somente três partidas em todo o primeiro turno. Este número de vitórias, inclusive, é o mesmo da campanha rubro-negra em 2026.

Mesmo com apenas oito rodadas passadas, o Vitória já venceu três vezes no atual Brasileirão. Além disso, vale lembrar que o Leão da Barra possui um jogo a menos em relação a muitos adversários na competição.

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Faltando 12 compromissos para completar o primeiro turno da atual Série A, o Rubro-Negro precisaria apenas de mais 8 pontos para igualar o total conquistado na primeira metade do campeonato da temporada passada.

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Vitória de 2026 vs Vitória de 2025

  • Vitória no 1° turno da Série A 2025: 18 pontos em 19 jogos - 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas
  • Vitória após 8 rodadas da Série A 2026: 10 pontos em 7 jogos - 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas

Jair Ventura celebra boa fase

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol no último domingo, 22, no Barradão, o técnico Jair Ventura celebrou o início positivo no Brasileirão e destacou seus jogadores. "Parabenizar os atletas. Estamos na primeira parte da tabela com um jogo a menos".

É o que a gente quer. Fazer um campeonato de regularidade, que é nosso combinado esse ano.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Manter a pegada no Nordestão

Além de uma campanha mais regular no Campeonato Brasileiro, o Vitória busca encerrar um jejum de 16 anos sem conquistar o título da Copa do Nordeste. O Leão estreia na edição de 2026 nesta quarta-feira, 25, às 19h30, contra o Botafogo-PB, no Barradão.

Jair Ventura
Jair Ventura | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Dentro daqueles que estiverem aptos, vamos com força máxima para que possamos não só ir para a final, mas vencer a Copa do Nordeste”, projetou Jair.

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